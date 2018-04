Horúce ukončenie Bratislavských módnych dní: Verešová ukázala sexi zadok a Chomisteková v strese kvôli mini šatám!

Včera to vyvrcholilo. Ako to býva zvykom, tak Jana Pištejová predviedla svoju kolekciu až v posledný deň. Ako vždy zožala najväčší aplauz. Jej outfity predvádzali nielen moderátorky Fashion TV, ale aj obľúbená Andrea Verešová. Ona ako jediná sa objavila na móle dvakrát a mala pomerne málo času na to, aby sa stihla prezliecť. ,,No bol to opäť stres. Aj keď si človek stále myslí, že je všetko super a nebude sa to komplikovať, vždy niečo vyskočí. Do čierneho outfitu ma nevedeli zašnúrovať. Mala som viazačky čižmy a bolo to komplikované“ vysvetlila nám Andrea. Aj keď v oboch outfitoch vyzerala Andrea krásne, tak mužom sa iste viac páčila v bielom, pri ktorom si mohli obzrieť jej zadok.

Rýchla náplasť

Na móle sa objavila aj Karolína Chomisteková, ktorá predvádzala už aj v pondelok. Brunetka však skúšku predtým nestihla a prišla priamo na prehliadku, kde spolu s návrhárkou Janou zistili, že šaty sú jej príliš krátke. Aj keď sa snažili šaty zameniť s inou modelkou, nepodarilo sa. Všetkým dievčatám boli krátke. S návrhárkou vymysleli rýchlu ,,náplasť“ a pod šaty jej dali nohavice. To, či sa vám to aj takej kombinácii páčilo, tak posúďte vy...