HORÚCE zábery pripravovaného filmu od tvorcov Mileniek: Zahrá si tam aj...

Seriál Milenky sa tešil veľkej popularite a pozitívnej odozve divákov. Sklamanie však nastalo, keď fanúšikovia zistili, že sa odvysiela len jedna séria a druhej sa už nikdy nedočkáme. Tak sa skrátka tvorcovia seriálu rozhodli, že v najlepšom treba skončiť.

Opäť spolu

Producentka Adriana Kronerová a jej syn Jakub sa však rozhodli potenciál dobre zohratých štyroch herečiek a kamarátok využiť a nenechali ich tak „zapadnúť prachom“. Preto od decembra minulého roka s nimi natáčajú celovečerný film a zábery naznačujú, že to bude opäť trefa do čierneho. Pracovný názov projektu je zatiaľ Vianočný film a ide o romantickú komédiu, ktorej neodolá hádam žiadna žena. Zoznam obsadených hercov zaručuje, že nuda v kine to rozhodne nebude...

Hviezdy na pľaci

Okrem overených tvárí ako je Zuzana Norisová, Antónia Lišková, Gabika Marcinková a Táňa Pauhofová k nim pribudne aj viac zvučných hereckých mien. Po boku Marka Majského si tam zahrajú aj fešáci ako Janko Koleník, Tomáš Maštalír a film osvieži aj posila z Česka- Jiří Bartoška a Jakub Prachař. Mamu jednej z hlavných hrdiniek si zahrá aj jedinečná Emília Vášaryová, ktorá na jeden filmovací deň priletela do Vysokých Tatier spolu so Zuzanou Norisovou. Skrátka, hviezdy si treba rozmaznávať...