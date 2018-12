Hrdinov kultovej komédie potrápil osud: Herca o prácu pripravila vážna choroba, krásna herečka ...

Hrala a prala plienky

Eliška Balzerová (69), alias Dáša Adámková:

Jedna z mála herečiek, ktorá to nemala v súkromnom živote veľmi búrlivé. So svojím manželom Janom Balzerom (76) je úctyhodných štyridsaťštyri rokov. Recept na šťastné manželstvo je podľa nej takýto – nájsť si muža na celý život. Ľahko sa to hovorí, však? Keby všetky mali také šťastie ako ona. Je dvojnásobnou mamou a tvrdí, že patrí k typickým ženám mamám, dokonca sa označila za kvočku. Jednoducho rodina je pre ňu na prvom mieste a kvôli deťom si ani neužívala svoju popularitu. Keď sa začal vysielať seriál Nemocnica na okraji mesta a Eliška mala zažívať svoju prvú obrovskú slávu, ročnému synovi Jánovi doma prala a žehlila plienky. Rok po tom, ako dotočila S tebou mě baví svět, sa jej narodila dcéra Adéla, s ktorou ostala doma tri roky. Priznala, že čas, ktorý venovala deťom, nikdy neľutovala.

Choroba mu vzala milovanú prácu

Václav Postránecký (75), alias Michal Adámek:

So svojou skutočnou manželkou Helenou (70) je viac ako päťdesiat rokov. Majú spolu dve deti Viléma a Luciu. Herec prežíva veľmi ťažké obdobie. Bojuje s vážnou chorobou a vždy, keď už sa zdá, že je to lepšie, pritrafí sa ďalší neduh. Jeho manželka Helena však stojí pevne pri ňom. Pre onkologické ochorenie musel absolvovať operáciu čriev a pokračovať v liečbe chemoterapiou. Herec dúfal, že sa všetko na dobré obráti, preto neodmietal pracovné ponuky. Napĺňalo ho to energiou, neplánoval sa doma utápať vo svojej chorobe. Manželka ho sprevádzala na nakrúcania, aby sa mu nič nestalo, a ak by sa náhodou vyskytol nejaký problém, aby mu bola poruke. Lenže choroba si vybrala svoju daň a skvelý herec nemal dostatok energie na prácu – musel s nakrúcaním českého seriálu Krejzovi skončiť.