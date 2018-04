Hrôzostrašné zranenie: Samuel Tomeček doplatil na lásku k chalupe!

Nie je len hudobne nadaný, ale aj manuálne zručný. Samovou záľubou sa v posledných rokoch stala pôvodne rodičovská chalupa, ktorú rekonštruuje. „Venujem jej všetok čas. Sú tam majstri, ale ja tiež robím, čo treba. Skúsil som už všetky možné roboty a nemyslel som si, že skúsim aj niečo takéto,“ zamýšľa sa spevák a jeho priateľka a manažérka Kristy sa akoby sťažuje: „Jeho najväčšia láska je chalupa!“ Samo sa ohrádza, že to nie je pravda, ale uznáva, že teraz sa jej venuje viac, keďže ju už chce dokončiť.

Kočírujú ho ženy: Necháva sa Samuel Tomeček sekírovať?

Krvavá drina

V zápale prác si dokonca privodil zranenie a na rekonštrukcii sa tak podpísal vlastnou krvou! „Menili sme drevené stropy. Je to stojedenásťročná chalupa, boli tam zničené dosky, ktoré sme museli dať preč. Boli v nich parádne ,stodvaciny‘ klince. Majstri dosky vyhadzovali a ja som ich prenášal na jednu kopu. Na jednu z nich som stúpil, a rovno na klinec. To bolo také fajnové,“ spomína spevák na bolestivý zážitok, po ktorom skončil v nemocnici. „Vyskúšal som slovenské zdravotníctvo, v rámci čoho som zistil, že som nemal pichnutú protitetanovku asi pätnásť rokov. Chybou bolo, že som nemal dobrú obuv, len tenisky. Už som sa poučil. Údery a škrabance sú bežné, ale toto bolo zlé.“

Čo robí s bičíkom? Samo Tomeček prezradil, či s priateľkou využíva sadomaso pomôcku

Podmienka wi-fi

Aby s ním trávila na chalupe čas aj priateľka, musel jej niektoré veci urobiť na želanie. Kristy priznáva, že je mestské dievča a veľmi ju to tam neláka. „Dala podmienky, čo si tam prosí a ja to musím urobiť. Chalupa sa prerábala dvadsaťpäť rokov dozadu, menili sme veľa vecí. Búral som okná, dával podlahové kúrenie… Prvá požiadavka Kristy bola, nech je to pekné, a druhá, nech je tam wi-fi,“ smeje sa Samo. Jeho polovičke prekážali aj maličké okná, cez ktoré sa dnu nedostalo denné svetlo. „Tak mi postavil izbu, kde vymuroval veľké okná a urobil aj kozub,“ chváli speváka Kristy.

Neuveríte, čomu sa Samuel Tomeček venuje popri speve. Robí závozníka!

Zasvätila manžela do obľúbenej činnosti: Adela Vinczeová si to vychutnáva spolu s ním!

Hniezdočko za milióny: Tento LUXUS si užíva Jennifer Lopez s frajerom!

Sexi aj v tehotenstve: Plejmejtka Jana Noland Mináriková na odhalenej fotke s bruškom!