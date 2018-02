Hviezda Chart Show Juraj Čurný: S manželkou ho spojilo nešťastie

Hoci Juraja Čurného poznáme z relácie Chart Show ako optimisticky naladeného muža, nie vždy mal dôvod na úsmev. Pred vyše deviatimi rokmi mu na onkologické ochorenie zomrela prvá manželka Andrea, s ktorou mal dcéru Ivanu (21). „Prežili sme spolu nádherných sedemnásť rokov, no stalo sa, čo sa stalo, a na to nemôže byť človek nikdy pripravený,“ priznal nedávno pre reláciu Reflex.

Juraj Čurný vtedy zostal sám s dvanásťročnou dcérou. „Bolo to veľmi náročné obdobie. Dodnes vďačím exsvokrovcom za to, že v období, keď mi bolo najhoršie, mohla Ivanka bývať u nich,“ dodal pokorne. V Banskej Bystrici žila Ivanka tri roky a po ukončení základnej školy sa vrátila k otcovi do Bratislavy, kde spoločne začínali odznova.

Spojila ich práca

Juraj a jeho dcéra sa museli naučiť fungovať vo dvojici a zvykať si na nový život, kde chýbala ženská ruka. Nový impulz do života im pred deviatimi rokmi dodala až mladá Andrea, ktorá sa v Jurajovom živote objavila ako blesk z jasného neba. Aj keď ich zoznámeniu predchádzal veľký bôľ z odchodu manželky na druhý svet, ktorý Juraj Čurný práve prežíval, našli v sebe vzájomnú podporu. Dá sa povedať, že náročné obdobia na oboch stranách ich prepojili ešte väčšmi.

Ako si pre Šarm zaspomínala na toto obdobie sama Andrea Čurná? „Zostal sám, pretože jeho dcéra išla bývať k starým rodičom, a ja som zase mala problémy vo finančnej a pracovnej oblasti. Vzájomne sme sa teda zblížili,“ priznáva bez okolkov sympatická plavovláska, ktorá je od Juraja mladšia o osemnásť rokov.

„Zoznámili sme sa v čase, keď som sa hlásila na pozíciu marketingovej manažérky vo vydavateľstve, v ktorom vtedy Juraj pracoval. Bol vlastne mojím nadriadeným, no bolo to veľmi milé, pretože prvý týždeň v práci ma hneď pozval na kávu a potom sme išli spolu do divadla. Slovo dalo slovo a odvtedy sme vlastne spolu,“ spomína Jurajova druhá manželka na zoznámenie. V tom čase netušila, že randí s hudobným expertom, ktorého pozná celé Slovensko. Upozornila ju na to až jej mama, keď ho prišla predstaviť potenciálnym svokrovcom.

Macocha na scéne

Aj po deviatich rokoch je Andrea do Juraja zamilovaná až po uši a jej obdiv sa nedá prehliadnuť. „Juraj je neskutočne pokorný človek, nepotrebuje sa chváliť a je veľmi múdry. Manžel ma čiastočne upokojil, keďže som živelnejšia povaha, a keď miluje, tak celým srdcom. Nie je to muž veľkých romantických gest, ale viem, že sa naňho môžem spoľahnúť. Neviem si predstaviť lepšieho človeka po svojom boku,“ nešetrila chválou na svoju polovičku Andrea, ktorá Juraja pravidelne sleduje v Chart Show.

A ako sa popasovala s úlohou náhradnej mamy? Veď s Jurajom vtedy získala aj dcéru v komplikovanom tínedžerskom veku, ktorá bola smrťou milovanej mamy zdrvená a ubolená. „Situáciu, keď dieťa stratí mamu, môžeme empaticky pochopiť, no nikdy nepocítime trápenie toho konkrétneho človeka. Vzťah sme si budovali postupne a som rada, že z nej vyrástla mladá dáma. Mamu jej nikdy nemôžem nahradiť, pretože tá je len jedna. Za to, že som jej macocha, sa nehanbím a vo výchove som tvrdá, no robím to s láskou. Robím to pre jej dobro,“ naráža Andrea na to, že Jurajova dcéra má Aspergerov syndróm, teda určitú formu autizmu.

Komunikácia s ňou je niekedy náročnejšia, no obaja sa naučili, ako s ňou treba zaobchádzať. „S manželom hovoríme, že je týmto syndrómom len tak trošku ,liznutá‘, pretože na ulici by ste nespoznali rozdiel medzi ňou a iným dievčaťom v jej veku. Má trošku iné vnímanie sveta a svojím priamym pohľadom naň nás učí mnohým veciam. Je to pre nás veľmi poučné a dodáva nám to iné hodnoty,“ hovorí.

Rozrastú sa?

Keďže sympatická brunetka má len krátko po tridsiatke, vlastnú rodinu by si určite želala, zatiaľ im však vlastné dieťa nebolo dopriate. „Bábätko berieme ako Božie požehnanie a nebránime sa mu. Nie je v našich silách rozhodnúť, kedy to príde, no budeme šťastní, keď sa tak stane!“ hovorí.

Neuvažovali o adopcii? „Priznám sa, že to bola jedna z vecí, o ktorej sme debatovali. Je veľa bábätiek, ktoré by si zaslúžili domov, no zatiaľ sme v takej fáze, že máme ešte možnosť spoločného potomka,“ uzavrela Andrea Čurná s nádejou.