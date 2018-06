Hviezda zo SuperStrar, Ladislav Angyal vysvetlil nechutné slová na maminu adresu aj to, prečo nechodil do školy

Hoci ostal pred bránami semifinále, všetci, ktorí sledovali spevácku šou, si skromného chlapca s vlastným hitom Pošta pamätajú. Okrem sympatickej bezprostrednosti a skromnosti zaujal smutným životným príbehom. Žil iba s mamou, ktorá je na invalidnom dôchodku, otec pijan od nich už, našťastie, odišiel. Bývali v katastrofálnych podmienkach, v jednej izbe, kde nebolo miesto ani pre stoličku… Ľudí aj porotu Laci dojal natoľko, že televízia Markíza vyhlásila pre tínedžera zbierku. Nazbieralo sa vyše 51-tisíc eur a Lacko si už prerába nájomný, dvojizbový byt. Päť minút slávy mu síce pomohlo k lepšej životnej úrovni, popularita ním však riadne zamávala. Prestal chodiť do školy a chorú mamu chcel opustiť.

Už bývam sám

Keď ešte súťažil, o mame hovoril pred kamerami vždy s láskou a úctou. Chorá žena ho prišla podporiť aj na kasting. Zrazu sa však Lacko od nej začal dištancovať. Nádejný spevák sa rýchlo naučil plávať v šoubiznisových vodách a všetko vešal na sociálne siete. Hlavne jeden príspevok však šokoval, dokonca mu preto zrušili vystúpenie na akcii určenej pre rodiny s deťmi. Týmto všetko pokazil: „Teraz už bývam sám, v byte v Komárne, ktorý je v dezolátnom stave. Je to dvojizbový byt. Sám si varíš, sám si perieš, staráš sa sám o seba. Maminu mám rád, ale je veľa vecí, pre ktoré som rád, že s ňou nie som... Mamina je čudný charakter. Keď niečo nie je podľa nej, podáva hneď trestné oznámenie na každého. Žiadnou povahou sa však nedá vysvetliť to, že sa o syna nestará,“ vykreslil zrazu mamu v celkom inom svetle. Z jeho vyjadrení bol šokovaný aj jeho bývalý manažér Pavol Konštiak. „Lacko začal robiť psie kúsky. Neuveriteľné, že opustil svoju mamu,“ nevychádza z údivu a dodáva: „Lipol na mame, aj keď sme boli niekde spolu, vždy jej volal a radil sa s ňou. Nerozumiem, čo stvára,“ priznal manažér, ktorého Lacko už vymenil.

Pokus o nápravu

A nebol šokovaný sám. Lackovo vyjadrenie ľudí pobúrilo, takže si zrazu sype popol na hlavu. „S maminou je to veľmi náročné a každá prejavená snaha pri nej vyjde nazmar. Je troška tvrdohlavejšej povahy a mali sme dosť ostrú hádku. Vznikla totiž situácia, že som ju vo svojom novom byte nechcel. Mamina sa bytu, kde sme bývali, zriekla a vlastne nemala kam ísť. Svedomie mi nedovolilo, aby som ju nechal len tak a prijal som ju k sebe. Vtedy som už tri týždne býval sám v tomto byte, ale ešte nebol zrekonštruovaný,“ snažil sa nám vysvetliť svoje správanie. Vraj mu vadilo, že mama sa o neho nestarala. „Povedal som, že to takto nemôže byť, ona je predsa mama, mala by sa o mňa postarať. Samozrejme, jej pomáham v rámci svojich schopností a možností a beriem, že v rámci svojho hendikepu je limitovaná. Je plne invalidná, ale prácu v chránenej dielni by zvládla. Na to, aby tam mohla pracovať, musí byť mesiac evidovaná na úrade a som rád, že sa išla registrovať ako uchádzač o zamestnanie v chránenej dielni. Keď prišla domov, povedala, že už tam mohla robiť roky a nemuseli sme doteraz žiť tak, ako sme žili. Takže aj na tomto vidieť, že zmenila prístup,“ konštatuje spokojný syn.

Vylúčili ma

Jeho bývalý manažér je však znepokojený aj tým, že „mladý pán“ zanedbával školu. A Laci to Šarmu priznal. „Je pravda, že som do školy istý čas nechodil pre povinnosti zo SuperStar. Je to veľmi vyčerpávajúci proces. Túžil som po krátkom odpočinku, no nie vždy mi to ospravedlnili. Za svoju abstinenciu som dostal podmienečné vylúčenie, ale beriem to ako sankciu…“ tvrdí uvedomele. Teraz vraj už má za sebou úspešnú obhajobu ročníkovej práce a plánuje v štúdiu pokračovať. „Obhajobu som zvládol na trojku, myslím si, že je to dobrá známka. A v septembri pokračujem, lebo mám iba podmienečné vylúčenie. Znamená to, že nemôžem meškať a robiť problémy. Teraz som si vstúpil do svedomia a dal som si školu ako prioritu. Ak ma aj pozývajú na akcie, keď mám školu, odmietam,“ sľubuje. Azda svoje predsavzatie aj dodrží.