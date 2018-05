Hypnopôrody sú vo svete bežné a obľúbené. Prečo o ne Slovenky nemajú záujem?

Keď vojvodkyňa Kate s princom Williamom po prvý raz ukázali svojho malého princa, mnohým ženám spadla sánka. Rozžiarená mamička na vysokých lodičkách, ktorá pred pôrodnicou rozdávala úsmevy na všetky strany, bola totiž len sedem hodín po pôrode! „Ako je to možné, že nie je vyčerpaná, unavená, ubolená?“ pýtali sa aj mnohé Slovenky a v duchu si rekapitulovali, ako po pôrode vyzerali ony. Vysvetlenie prišlo vzápätí. Sympatická Kate je preto tak v pohode, že sa rozhodla pre hypno pôrod.

Namiesto tranzu meditácia

Nebol to rozmar kráľovskej rodiny. Kate sa zachoval ako bežná Britka. Na ostrovoch je totiž metóda hypnopôrodnej terapeutky Katrehire Gravesovej veľmi populárna. Každý mesiac sa tam vyškolí tridsať nových hypnoterapeutiek, pretože ako u nás chodia „tehuľky“ na jogu a pilates, tam navštevujú „hypnobirthing curses“.

Ak si však predstavujete, že v pôrodnici majú pri sebe hypnotizéra, ktorý ich ako v kúzelníckej šou uvedie do tranzu a porodia v spánku, ste na omyle. Podľa českej lektorky Kateřiny Plzákove, ktorá študovala práve u Gravesovej, je to skôr druh meditácie, ktorý rodičke pomôže uvoľniť sa a napojiť na vlastné inštinkty. „Ženské telo je vybavené tak, aby po pôrode nebolo zdevastované. To nás devastujú len podmienky, v ktorých rodíme, alebo psychické rozpoloženie,“ uviedla v českej tlači.

Nemáme záujem

Podľa lektorky je v Česku už hypnopôrody začínajú akceptovať aj pôrodnice. A ako je to na Slovensku? Jozef Španka, gynekológ a pôrodník s tridsaťročnou praxou, sa vraj s rodičkou, ktorá by mala o hypnopôrod záujem, zatiaľ nestretol. Striktne ich však nezamieta: „Preferujeme pôrod v epidurálnej analgézii, no určite by som nebol proti, ak by na pôrod v ,hypnóze‘ boli vytvorené podmienky. Ani u Kate však nešlo o pôrod v klasickej hypnóze, ako si laik predstavuje. Ide o skôr o navodený stav, hypnóze len podobný, plus súbor opatrení, ktoré sa robili ešte pred pôrodom, ako edukácia, relaxačné cvičenia, psychoprofylaktická príprava, dychové cvičenie a cvičenia na posilnenie panvového dna a tak ďalej. Cieľom je odbúrať strach z pôrodu, uvoľnenie a rýchly, podľa možnosti minimálne bolestivý spontánny vaginálny pôrod.“

Hypnóza je seriózna disciplína

S hypno pôrodom sa v praxi nestretol ani hypnoterapeut Martin Lajprík, hoci sa venuje kontrole bolesti. Myslí si, že je to škoda, lebo by vraj mohol uľahčiť nielen rodičkám, ale aj lekárom.

Mnohé Slovensky zarazilo, ako rýchlo bola Kate po pôrode fit. Myslíte si, že to má naozaj na svedomí hypnopôrod?

Je to veľmi pravdepodobné, keďže štúdie preukázali, že pacienti, ktorí podstúpili zákrok pod hypnózou, menej krvácajú a rýchlejšie sa im hoja rany. Skúsenosti lekárov taktiež hovoria o tom, že ľudia, ktorí boli počas operácií v hypnóze, necítia takmer žiadnu pooperačnú bolesť a z nemocnice odchádzajú omnoho skôr. Aj príprava na pôrod je s hypnózou oveľa príjemnejšia, takže odpadajú úzkosti a stres, ktoré ho môžu zbytočne komplikovať.

Hypnopôrody sú rozšírené hlavne v Británii, objavujú sa však aj v Česku. A čo Slovensko? Stretli ste sa s touto problematikou ešte skôr, než ju spopularizovala kráľovská rodina?

Samozrejme, využitie hypnózy na kontrolu bolesti je bežné a používa sa od zubného lekárstva, pôrody až po operácie mozgu bez anestézie už od devätnásteho storočia. Čo sa však týka hypnopôrodov, u nás táto oblasť hypnózy nie je príliš rozšírená. Tu treba otvorenosť a spoluprácu lekárov tak, aby bolo možné vytvoriť bezpečné prostredie na jej aplikáciu. Knihy a rôzne kurzy autohypnózy môžu rodičkám pomôcť, ale nič nenahradí individuálnu prácu s klientkou pred a počas pôrodu.

Chcela po vás už nejaká klientka takúto pomoc?

Špecializujem sa na úzkosti a závislosti, takže zatiaľ nie. Kontrola bolesti je však zaujímavá téma a rád sa jej venujem.

Akú máte skúsenosť so slovenskými lekármi? Myslíte si, že by vám dovolili pôsobiť na ženu počas pôrodu?

Ak by som mal byť ako hypnotizér pri pôrode, vedel by som lekárom uľahčiť spoluprácu s rodičkou, čo by v mnohých prípadoch určite privítali. Tu však treba jasne nastaviť spoluprácu a vytvoriť systém, ktorý bude fungovať pre personál aj budúcu mamičku. Nikto predsa nechce, aby šli do tranzu počas pôrodu aj sestry a pôrodník, ktorí budú takisto počúvať moje inštrukcie pre rodičku.

Veľa ľudí má z hypnózy strach. Myslíte si, že naozaj môže byť nebezpečná?

Hypnóza sama o sebe nie je nebezpečná, o ľuďoch sa to však povedať nedá. Nožom si môžete natrieť maslo na chleba, alebo niekoho zraniť. Vždy závisí od konkrétnych úmyslov. Aplikácia hypnózy pri medicínskych zákrokoch je však seriózna disciplína, ktorá si vyžaduje skúsenosti, odvahu a doslova zachraňuje životy ľuďom, ktorí nemôžu dostať anestetiká a potrebujú operácie. Ak niekto pochybuje, odporúčam si nájsť na internete operácie srdca, v ktorom sú pacienti len pod vplyvom hypnózy – to človeku značne rozšíri obzory.