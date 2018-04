Ide o 10-tisíce eur. Lacko zo SuperStar ešte stále nemá peniaze, ktoré pre neho ľudia vyzbierali

Keď sa postavil prvýkrát pred porotu SuperStar so svojou chytľavou pesničkou Pošta, vyzeralo to, že sa všetci dobre zabavia a Laci Angyal pôjde spokojne domov. Lenže na Paľa Haberu, Bena Christovaa, Katku Knechtovú a Matěja Rupperta zapôsobil tak, že ho posunuli ďalej.

Na divákov okrem svojej bezprostrednosti zapôsobil aj silným životným príbehom. „Náš život nie je veru ľahký, odmalička ma môj otec denne bil. Jeho najlepšou kamarátkou bola totiž fľaša alkoholu. Dá sa povedať, že bez nej nešiel ani na záchod. Keď som mal pätnásť, už som to nemohol vydržať a vyhodil som ho z domu. Na mamu vyvíjal nátlak, týral ju a nadával jej a toto som nemohol dopustiť,“ opísal svoj ťažký život.

Teraz žije s mamou, o ktorú sa však musí starať, pretože pre vážnu chorobu nemôže pracovať. Trpí detskou mozgovou obrnou a je ochrnutá na pol tela. Laci s maminou žijú v jednej malej izbe, v ktorej je chodba, spálňa, obývačka a kuchyňa. V SuperStar videl mladý tínedžer možnosť posunúť svoj život k lepšiemu. Od začiatku tvrdí, že vie, že nevyhrá, ale ak by mal predsa len to šťastie, kúpil by pre seba a mamu byt.

Konečne si môže vybrať

Televízia Markíza pre Laciho z Komárna vypísala zbierku a dôkazom toho, že ľudí jeho príbeh nenechal chladnými, je zatiaľ vyzbieraná suma – podľa našich informácií približne sedemdesiattisíc eur. „Laci je nesmierne rád, že ľudia ukázali, aké majú dobré srdce a snažia sa pomôcť, ako sa len dá. Neprispievajú len finančne, ale aj oblečením,“ povedal nám Pavol Konštiak, ktorý sa stal jeho manažérom a pomáha mu teraz orientovať sa v neznámom šoubiznisovom prostredí. Robí to zadarmo.

Laci bol doteraz zvyknutý chodiť oblečený takmer stále v tom istom. Keď prišiel zo školy, veci doma oprali a na druhý deň si ich opäť obliekol. Teraz jemu aj jeho mamine ľudia posielajú aj oblečenie, a tak sa sedemnásťročný tínedžer môže do školy vyfešákovať a rozhodnúť sa, na akú mikinu, alebo tričko má náladu. O to viac sa teší, keď si bude môcť zlepšiť úroveň bývania, pretože doma nemajú miesto na skrine, a tak si nové veci nemá kde dať.

Ešte musí čakať

„Peniaze zo zbierky ešte v rukách rodina nemá. Určite všetky financie pôjdu na byt, aby mohli žiť ako ľudia v 21. storočí,“ povedal nám Laciho manažér. K citlivej téme sa vyjadrila aj televízia Markíza, ktorá sa tiež Lackovou situáciou zaoberá. „Momentálne ešte pre Lacka stále nabiehajú financie na účet verejnej zbierky, a my rešpektujeme želanie ľudí, ktorí posielajú peniaze s heslom Laci aj teraz – keďže vieme, že peniaze posielajú práve s vedomím, že je to pre Lacka. Takže zatiaľ sme peniaze neposlali ďalej, čakáme na finalizáciu konečnej sumy,“ znie oficiálne stanovisko televízie.

Podľa manažéra Lacko už má aj vyhliadnutý byt a verí, že spolu s mamou sa tam nasťahuje v čo najkratšom čase.

Komu prídu na účet?

Okrem toho, kedy Laci uvidí svoje peniaze, sa natíska aj otázka, kto ich prevezme a ako môže televízia zabezpečiť, aby sa v mladých rukách neuvážene neminuli.

„Nadácia Markíza v súčasnosti intenzívne preveruje všetky možnosti, ako peniaze Lackovi darovať tak, aby boli využité rozumne a v súlade s použitím prostriedkov z verejnej zbierky. Vyzbieranú sumu vnímame ako veľkú šancu pre Lacka a jeho mamu na lepší život – či už na vyriešenie otázky bývania, Lackovho štúdia a každodenných potrieb, starostlivosti o jeho mamu a podobne. Sme v kontakte s Lackom, s ľuďmi z jeho okolia, aj s mestským úradom v Komárne, kde máme na tento týždeň dohodnuté stretnutie v tejto veci – s jediným cieľom – nájsť čo najlepšiu možnosť na to, aby peniaze Lackovi zlepšili život,“ tvrdí televízia.

Bude videoklip

Veríme, že Lacko už čoskoro dostane peniaze, ktoré mu poslali ľudia, aby si mohol zabezpečiť bývanie, ktoré je adekvátne 21. storočiu. No tým sa jeho snaha rozhodne nekončí. Musí dokončiť školu, chce sa aj naďalej venovať futbalu, robí rozhodcu, aj spevu. K jeho hitu Pošta už čoskoro vznikne aj videoklip. Nakrútia ho v Žiline a okrem Laciho v ňom budú účinkovať aj ďalšie deti, ktoré porota vybrala.