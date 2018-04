Ivan Tásler prišiel o svoju sošku OTO: Nečakali by ste TENTO dôvod!

Galavečer ankety OTO bol úspešným pre kapelu IMT Smile, ktorá zvíťazila v kategórii hudobná skupina roka. Po prenose sme sa spýtali manželky lídra skupiny, ako odmení svoju polovičku za zisk sošky. "Ja mu z nej budem utierať prach. Lebo to postaví na kozub alebo niekam na poličku a niekto z toho bude musieť raz za mesiac utrieť prach. Tak to je môj vklad," povedala so smiechom Anna Tásler Onderková, ktorá neváhala manžela pochváliť a vyjadriť svoju hrdosť naňho a jeho prácu.

Po chvíli však dodala, že Ivan má so soškou iné plány. "Už mi v šatni prezradil, že ju niekomu daruje... Prach z nej bude utierať švagriná. Minuloročnú máme doma my, tohtoročnú venuje Ivan bratovi, nech to majú podelené," prezradila krásna polovička Ivana Táslera.