Iveta Malachovská vie, ako si udržať šťastné manželstvo. TOTO radí všetkým ženám

Napriek tomu, že pre šoubiznis nie sú dlhodobé vzťahy typické, niektorý párom to našťastie vychádza. Každý má svoje tajomstvo úspechu. Ako to funguje u Malachovských prezradila nežná polovička z dvojice Iveta Malachovská. „Hlavná vec je, aby sme svojmu partnerovi nerobili to, čo nechceme, aby robil on nám. A ešte zásadnejšie je komunikovať. Ľudia, rozprávajte sa,“ apeluje Iveta. „Myslím si, že aj nepríjemné veci si musia partneri vydebatovať. Ale ak sa vy dvaja budete rozprávať o tom, čo má kto rád a pýtať sa napríklad, čo ti dnes uvarím, kam by si rada išla na výlet, keď dostávate odpovede, viete, že to splníte, že sa navzájom vždy potešíte a váš spoločný život bude krásny…,“ myslí si.

Hoci sú s Martinom spolu takmer už tridsať rokov, stále chcú spolu tráviť čas a nenudia sa. Nedávno absolvovali veľký výlet po Austrálii a Novom Zélande a Iveta tvrdí, že svojho manžela miluje ešte viac: „Neviem, ako je to možné, ale naozaj sa to stále dá. Stále ma prekvapuje a teší. Napríklad aj tým, že mi ráno po prebudení povie, že som pre neho stále najkrajšia žena na svete. Ktorá žena s vráskami a kilami navyše, samozrejme, ja ich nemám (smiech), nie je šťastná, keď jej manžel po toľkých rokoch povie, že má pre neho stále esprit?“

Iba 25 minút

Hoci to vyzerá ako príbeh z rozprávky, aj Malachovskí sú predsa len celkom normálni ľudia a vedia sa aj pohádať. „Tichá domácnosť u nás trvá asi dvadsaťpäť minút. Jeden z nás dvoch, ktorý má pocit, že to viacej pokazil, príde za tým druhým a ospravedlní sa.“

Iveta priznáva, že ona je tvrdohlavejšia a nie vždy má chuť debatovať o príčine hádky, ale iná cesta, ako si zachovať čistý stôl, nie je. Ďalším zásadným faktorom ich fungujúceho vzťahu je, že spolu nesúťažia a nedovolia egu, aby ich pri konflikte prevalcovalo. A má radu pre všetky ženy: „Hľadajte si mužov, ktorých budete stále pre niečo obdivovať. Lebo bude múdry, šarmantný, veselý, pozorný… Veci ako svaly, štíhlosť a krása po dvadsiatich rokoch odídu. Mali by ste chcieť s ním zostarnúť, aj keď už nebude mať všetko to, čo mal pred dvadsiatimi rokmi,“ uzatvára.