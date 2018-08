Iveta Radičová to povedala zostra. Jej slová o neschopnosti si satirici za klobúk nedajú

Iveta Radičová bola medzi mnohými ľuďmi, ktorí sa v pondelok 13. augusta boli rozlúčiť v Slovenskom národnom divadle s nezabudnuteľným Stanom Dančiakom. Keď spadla opona a ľudia dotlieskali, spolu s ostatnými kondolovala rodine. S hercovou manželkou, dnes už žiaľ vdovou, Darinou Dančiakovou sa dlho a pevne objali.

"Na takúto situáciu nie sú slová. Dúfam, že som vyjadrila všetko práve objatím," povedala nám zronená expolitička a blízka priateľka rodiny Dančiakovcov, ktorá vie, aké je to prísť o milovaného muža. Jej manžel, humorista Stano Radič, zomrel v apríli 2005 náhle za volantom auta, keď dostal infarkt. Dodnes je to pre ňu veľmi citlivá téma. Možno práve preto, aký humor vyznávali obaja Stanislavovia, sa jej tiež citlivo dotýka aj súčasné ponímanie humoru v satire ale aj divadle či filme. Pri jeho komentovaní rozhodne nechodila okolo horúcej kaše a nehľadala dlho slová.

"Od Stana Dančiaka sa mali čo mnohí učiť Odchádza generácia silných satirikov, so schopnosťou čistého humoru. A obávama sa, že nie sú nástupcovia... Nástupcovia zdravej politickej satiry, ktorá oslobodzuje, ktorá pomenúva a zároveň je katarziou. Naozaj takých nevidím. A nechcem nikomu ublížiť. Ale môj Stano hovorieval, že humor, ktorý si na pomoc berie neslušné výrazy, a dotýka sa výrazov od spodnej časti tela, nie je humor ale neschopnosť," povedala nám.

Vulgarizmov je dnes plné nielen filmové plátno či televízne relácie, ale akoby aj každý tvorca divadelnej inscenácie automaticky zvažoval, kam by sa nejaké to sprosté slovo dalo použiť. Lebo vraj si to diváci svojimi reakciami priam pýtajú. Je to umenie, ktorému nerozumel ani Radič ani Dančiak.

Miloval jeho bonmoty

"Môj Stano miloval Stankove bonmoty a nápady. Bol neuveriteľný. My sme mali blízko pri sebe chalupy - on v Hodruši Hámroch, my v Lukavici. V Hodruši sa neurodí poriadne víno ale Stanko Dančiak sa stavil s miestnymi , že jemu sa to podarí. Obetavo nakúpil bulharské hrozno a priviazal strapce s veľkými bobuľami o ten svoj samoroďák, tenkými nitkami, aby dokázal, že sa to mohlo urodiť. Stálo mu to za ten fór, ktorý samozrejme trval asi dve minúty kým to ostatní neprekukli, ale on sa tešil," zaspomínala si Iveta Radičová.

"Nafarbil tiež vrabcom čiapočky na hlavu, aby ukázal, že má cudzorodú fajtu vo svojej lokalite. Ona sa tešil zo života, to je dar, to je uhol pohľadu, ktorým potrebujete byť obdarovaný. Život bez smiechu je ako prázdna fľaša, v ktorej má byť inak zdravá voda," dodala. Smiech však podľa nej nemá byť vyprovokovaný vulgarizmami.