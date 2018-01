Iveta Radičová otvorene: TOTO je najrozumnejší ťah v mojom súkromí, aký som kedy urobila

Na prelome rokov sú Slováci ochotnejší otvoriť svoje peňaženky a pomôcť tým, ktorí sa majú horšie ako oni. Zvlášť citlivo reagujeme na bezbranné deti. Aj peniaze, ktoré dajú za vstupenky hostia prestížneho Plesu v opere, pôjdu na vzdelávanie zdravotne znevýhodnených detí. Bývalú premiérku Ivetu Radičovú (61) sme stretli na charitatívnej aukcii detského kardiocentra, ktorému pomáha od smrti manžela Stana Radiča (†49).

Na jednej strane je úžasné, že si ľudia vedia pomôcť, na druhej strane je smutné, že sa charitatívne zbierky či aukcie vôbec musia robiť. Akú máte emóciu vy?

Poviem len dve čísla – odmena štátu advokátovi Bžánovi bola zaokrúhlene 70 miliónov, nová nemocnica Detského kardiocentra bude stáť 30 miliónov. Je to normálne? Odmena, ktorá mala byť v hodnote dvoch špičkových kardiocentier, hovorí o tom, že sú tu choro nastavené mierky toho, čo má akú cenu, že sa tu nenarába racionálne so zdrojmi, ktoré máme. Takže to je jedna emócia. Druhá emócia, ktorá sa mi s charitou spája, je, že sú oblasti, kde financií nikdy nie je dosť. Vždy sa dá niečo zmodernizovať a ja ďakujem za každé euro, ktoré napríklad pomôže kúpiť lepší ultrazvuk pre choré deti… Áno, sú to protichodné emócie.

Nie je vám ľúto, že už nemôžete ovplyvniť veci vo „vysokej politike“?

Ešte dnes mi ľudia píšu listy, že niektorý zo zákonov, ktorý sa mi podarilo presadiť, pozitívne ovplyvňuje ich život. Bolo ich veľa a zľudoveli, napríklad daňový bonus, náhradná rodinná starostlivosť rodiny, súbeh dávky a mzdy či zverejňovanie zmlúv. Vtedy si poviete, že to malo zmysel. Je pravda, že ak mám možnosť dať spätnú väzbu k nejakému zákonu, rada to urobím. Ale pravidlá hry, ktoré v našej politike fungujú, nás stále držia v ére postkomunizmu. Naďalej tu právo neplatí pre každého rovnako a to všetko vytvára v ľuďoch atmosféru hnevu, nenávisti a veľmi zlej nálady.

Od „zlej nálady v politike“ sa môžete utiekať k rodine. Čo vás najviac teší ako ženu či mamu?

Pred sviatkami som sa vytešovala aj z umytých okien, stihla som. Mám rada voňavý, čistý dom a príjemné prostredie. Neviem si sadnúť a písať, keď nemám okolo seba poriadok. A, samozrejme, teší ma, keď máme plný dom, keď je u nás dcéra Evka s vnučkou a so zaťom, moji švagrovci a už nemáme voľné stoličky. Vtedy som spokojná. Cítila som to tak aj na Vianoce. Keď som sa potkýnala o hračky, keď som na každom kroku narazila do toho, do koho naraziť chcem, bola som šťastná… Nič nie je smutnejšie ako prázdny dom.

Podporujete nadáciu pre choré deti. Ako ste prežívali strach o jedinú dcéru Evu, keď bola napríklad chorá?

Ako u každej mamy, aj u mňa to bol strach, ktorý neparalyzuje, ale strašne mobilizuje a motivuje. Pretože v krízových momentoch potrebujete dieťaťu pomôcť, potešiť ho, niekam veci posunúť. Strach mám doteraz. Dcéra sa mi smeje, či si uvedomujem, že je už dávno dospelá. Ale keď mi nevolá alebo nepošle raz za deň aspoň esemesku so smajlíkom, tak som v panike. Potrebujem vedieť, že je v poriadku.

Máte potrebu byť blízko nej odvtedy, keď ste náhle prišli o manžela?

My sme si s Evkou boli blízke vždy. Len to menilo svoje podoby. A netušila som, že môže prísť aj moment, keď sa staneme priateľkami. Myslím, že o mne nikto nevie toľko, čo moja dcéra. A platí to aj naopak. Sme absolútne dôverníčky, máme spolu veľké tajomstvá...

Platí to aj o láskach?

Samozrejme. Preberieme všetko, vieme si už vymieňať rady (smiech). A teším sa z toho. Má to však jednu nevýhodu – už nemôžem len tak zaveliť, to už nefunguje!

Keď sa vás ľudia pýtajú na Stana Radiča, keď sa o ňom hovorí, nejatrí sa vám rana na duši?

Je pravda, že mám problém o ňom hovoriť, ale zvládam to. Politika ma naučila ovládať emócie. Nemôžem o ňom nehovoriť napríklad aj v súvislosti s detským kardiocentrom, veď nad ním spolu s Jarom Filipom roky držali patronát. Oboch ich paradoxne zradilo srdiečko… Keď potom môj Stanko náhle odišiel, ponúkla som sa, že aj keď ho neviem nahradiť, rada pomôžem. Ale veľa energie venujem aj iným aktivitám, napríklad projektu Technická škôlka, ktorý učí deti myslieť, spájať abstraktné s konkrétnym. Mnohé sa vďaka tomu vyhli špeciálnym školám. Projekt funguje vo viacerých verejných škôlkach po celom Slovensku. Celý život pomáham deťom.

Vaša dcéra mala k sociálnym projektom vždy blízko. Pomáha vám tiež?

Evka teraz robí to, čo je najdôležitejšie, stará sa o dvojročnú dcéru. Našťastie je v situácii, že nemusí, tak ako mnohé dnešné matky, ísť rýchlo do práce. Každá žena by mala mať možnosť voľby! Evke stále opakujem: Áno, občas je to monotónne, ale dieťa ťa potrebuje, pozri, ako sa ti rýchlo mení pred očami. Aj ja som bola s ňou päť rokov doma, dávali sme ju do škôlky len raz do týždňa a stačilo to. Bol to najrozumnejší ťah, aký som kedy urobila.

Aká ste stará mama?

Nehovoria mi stará mama. Evka nám všetkým vymyslela prezývky, takže tak ma oslovuje aj vnučka. A aká som? To by musela povedať dcéra, ale zhrniem to takto: Myslím, že v každej sekunde, keď ma potrebuje, som tam. Aj v každej sekunde, keď ma nepotrebuje, som tam. (Smiech.)

Čím je pre vás váš partner Marián Balázs, s ktorým tvoríte pár už päť rokov?

Je moja opora. Je to nesmierne ohľaduplný, rozhľadený a vzdelaný človek s vnútornou rovnováhou, ktorú mu môžeme všetci závidieť. Nastavuje mi zrkadlo – v niektorých momentoch mi ani nemusí nič povedať, stačí mi, keď sa na neho pozriem a poviem si: Upokoj sa! A upokojím sa… Som veľmi rada, že s týmto vzácnym človekom kráčame spolu. Nie každá žena má také šťastie, že stretne blízku dušu. Ja ho mám a vážim si to.

Možno to nie je taktné, ale... Najmä ženám po päťdesiatke sa ťažšie darí nájsť nového partnera. Nebáli ste sa v istej životnej etape, keď ste zažili sklamanie, že nebudete mať s kým raz prežívať krásy života?

Potrebujem mať chvíľky samoty, ale nie osamelosti. Osamelosť dokážeme prekonať, veď čo dávame iným, to sa nám aj vráti. Ak dávame lásku, tak láska. Ak nenávisť, tak nenávisť, no potom nečakajme lásku. Aj keď život mnohým prináša napriek ich čestnosti a slušnosti rany a jazvy, dôležité je, aby im to nevzalo silu ísť ďalej i vieru a presvedčenie, že to všetko má zmysel.

