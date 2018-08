Jasmina Alagič tancuje, až keď má v sebe pár deci. Toto VIDEO budete chcieť vidieť stokrát

Na svoj balkánsky temperament je zamilovaná Jasmina Alagič hrdá, a aj vďaka tomu, že má od upätosti ďaleko, si s Rytmusom skvelo rozumejú. Moderátorka, ktorá si zlizla kritiku za SuperStar, sa objaví aj v ďalšej časti speváckej šou Tvoja tvár znie povedome.

Veľký chtíč

A tak svojich fanúšikov aj neprajníkov už pripravuje na svoje účinkovanie. Na facebooku napísala: "Asi už niektorí z vás zachytili nových účastníkov show Tvoja tvár znie povedome a tak s milión emóciami v sebe vám vopred chcem poďakovať za to, že tu máme spolu niečo, čo si verím že dobre užijeme, ale hlavne sa dobre zabavíme. Keďže nie som ani speváčka ani herečka a tanečníčka som tiež bola iba keď som mala pár deci, tak dúfam že môj obrovský chtíč odovzdať smiech bude dostačujúci. Celé to totiž beriem ako odosielanie dobrej nálady, keďže tento projekt je plný dobrej energie. Verím, že to naozaj funguje, že čo dáš to dostaneš a vy všetci budete naším hnacím motorom, aby sme do toho dali všetko a tým splnili to čo bolo cieľom - nech sa dobre zabavíte," napísala na sociálnej sieti.

O tom, že jej chtíč je naozaj sympaticky veľký, presvedčila aj na svojom instagrame. "Krv vie horieť a to je najlepší pocit na svete," napísala k videu k balkánskej pesničke. Pozrite si ho až do konca!