Andrej Bičan bez rešpektu priznal: Svokrovci si svadbu vyplakali

Upratať si vzťahy po tom, ako sa definitívne zrúti dlhoročné manželstvo, nebýva jednoduché. Rozchodom sa problémy často vlastne len začínajú, hlavne ak partnerov spájajú deti, ktoré treba ešte formovať. Chce to veľkú dávku tolerancie a počúvania názorov či prosieb toho druhého.

Fakt, že manželstvo Andreja Bičana je po jedenástich rokoch v troskách, je už verejne známy. Dlhé mesiace sa mu darilo skrývať, že už nežije v spoločnej domácnosti so stále ešte manželkou Editou. Keďže je to vonku, moderátorovi sa svojím spôsobom zrejme uľavilo a zdalo sa mu teda vhodné začať pracovať na podpore imidžu muža, ktorý hravo zvláda budovanie nového života. Sociálne siete sú na to ako stvorené. Veselo pôsobiacim selfie s mladou priateľkou Michaelou Kmecovou (20) a deťmi nedávno vyslal signál „som spokojný, mám to pod kontrolou a všetci sú šťastní, tak čo má byť“.

Už ťa prosili

Na tom, že je šťastný, nie je nič zlé, no keďže to doma s manželkou Editou ešte nemajú celkom upratané, nie je jeho správanie celkom kóšer. Svedčí o tom aj status Edity Bičanovej, ktorý napísala pod spomínanú veselú rodinnú fotografiu, na ktorej ju však nahradila iná žena. „Aj deti ťa už prosili, aby si to nerobil. Čo nechápeš? Andrej, prečo provokuješ, ak vieš, že to bolí? Michaela Kmecová je morálne dno, rozbila rodinu, tak buď taký láskavý a nepostuj žiadne spoločné fotky s ňou a mojimi deťmi. Ďakujem,“ napísala rozhorčená manželka Edita.

Krátko po výbuchu bezmocnej zlosti si to však rozmyslela a komentár zmazala. Fotografia s usmiatymi dcérami a milenkou stále svieti na manželovom facebookovom účte.

Na sebaprezentáciu využil moderátor deti napríklad aj vo videu z januára minulého roku, ktoré staval ako „živé vysielanie z tatranskej lyžovačky“. Z videa je jasné, že dcéram sa veľmi nechce kývať do kamery a zdraviť televíznych divákov... Podľa všetkého s nimi manželka nebola, Bičan sa pochválil, že vstal skoro ráno a obul deti...

Bezradná

Keď sa prevalil rozchod s manželkou, Andrej Bičan zo začiatku uviedol, že vzťah sa nedá zachrániť a rodičovské povinnosti si plnia podľa toho, ako má kto pracovné povinnosti. Viac sa vyjadriť nechcel, pretože ide o „citlivú tému“. Citlivosť však pri prezentácii na sociálnych sieťach strieda samoľúbosť. „Edita s Andrejom sa dohodli, že sa nebudú vyjadrovať žiadnym spôsobom a on zverejňovaním fotiek dáva priestor, aby o ňom a tej mladej písali,“ povedal nám človek z blízkeho okolia manželov.

Edite Bičanovej zjavne nie je jedno, ako sa vzťahy upracú a kto bude deti ovplyvňovať, zatiaľ je však bezradná. Rozvedení ešte nie sú, majetok nemajú vyrovnaný rovnako ani zverenie detí do starostlivosti jedného z rodičov..

Posunutá morálka

Odborníčky na rodinné právo JUDr. Bronislavy Pavelkovej, PhD., sme sa opýtali, či sa rozchádzajúce páry často konfrontujú s podobnou situáciou ako momentálne Edita Bičanová. „Deje sa to. Ale deje sa to preto, lebo morálka v spoločnosti je neuveriteľne posunutá. Dieťa, ktorého rodičia sú ešte stále zosobášení, hoci rozvod je už len formálny úkon, sa už zakomponuje do nových vzťahov a vytvára sa tým celkom nový model rodiny. Potom sa nebudeme môcť čudovať, keď ďalšia generácia už ani nebude poznať tradičný model rodiny – matka, otec a deti Nebude to pre deti bežné a to je to najhoršie. Takže áno, deje sa to, a už sa nikto ani nečuduje,“ hovorí.

Právnička prízvukuje, že len samotný fakt, že sa vám nepozdáva nová partnerka alebo partner vášho ex, s ktorým sa vaše deti stýkajú, alebo sa cítite ukrivdený, súd vôbec nezohľadňuje. „Zohľadnil by ho iba vtedy, keby nový partner ohrozoval výchovu detí,“ upozorňuje JUDr. Pavelková. Súd vtedy môže rozhodnúť o obmedzeniach styku alebo o napomenutí. S argumentom, že si neprajete, aby sa deti vídali s niekým, kto je vám nesympatický, však neuspejete.

Súd nemôžete požiadať o to, aby zakázal styk dieťaťa s nejakou cudzou, treťou osobou: „To je nemožné, súd môže zakázať alebo obmedziť styk iba tomu, kto má na dieťa zákonné právo.“

Ak súd uzná za vhodné, dieťa by sa mohlo stretávať s otcom v prítomnosti psychológa či matky. Ideálne však je, aby dvaja dospelí ľudia používali zdravý rozum a zvážili, čo je pre dieťa dobré.

Priveľká rodina

Je dobré, keď rozchádzajúci sa partneri vedia spolu komunikovať a vyjsť si v ústrety, ale aj to má svoje hranice. „Mala som prípad, keď bol otec dieťaťa ešte ženatý a už mal novú partnerku. Tá mala svoje dieťa, ktorého otec s ňou nežil. Všetci sa spolu stretávali, pretože matka bola veľmi nekonfliktná. Dcérka bez nej nechcela ísť, tak išli na stretnutie v zložení: manžel, manželka, manželova partnerka, ich spoločné dieťa, dieťa tej partnerky a otec toho dieťaťa. Stretávali sa, až kým to psychologička nezamedzila a nepovedala, že toto sa nesmie diať, pretože to nie je rodinný vzor pre dieťa. Napriek tomu, že oni vychádzali dobre... Bol to extrém, takýto model by si dieťa nemalo brať do budúcnosti,“ hovorí právnička a uzatvára: „Nejde len o naše sebecké záujmy, ale aj o to, čo dieťa svojím správaním učíme. Veci by sa mali by upratať – rozviesť sa a vysvetliť to deťom, aby sa so situáciou vyrovnali.“

Mohol ešte počkať

U Bičanovcov sa vraj všetko mohlo odvíjať inak, keby hlava rodiny dokázala prekonať krízu stredného veku. Tento problém sa však netýka iba Andreja Bičana. Prechádzajú ním aj iní muži a rovnako aj ženy. „Keď je capovi dobre, ide na ľad tancovať,“ hovorí na margo moderátora človek, ktorý má blízko k ich rodine. Podľa jeho názoru svoje deti vraj mohol moderátor sprevádzať do dospelosti v pokojnej rodinnej atmosfére a potom sa vybrať svojou cestou. Otázka však je, ako dlho by bola atmosféra u Bičanovcov pokojná, keďže láska medzi Editou a Andrejom už vyprchala.

Nechcel sa ženiť

A vyzerá to tak, že vyprchal aj ľudský rešpekt. Veď ako sa mohlo Edite Bičanovej počúvať interview, ktoré poskytol jej muž Evite Urbaníkovej v Rádiu Expres? Okrem iného povedal, že tak ako iní muži, aj on bojuje s manželkou. „Ja som sa už nechcel ženiť a nebudem chcieť ani tretí-, ani štvrtýkrát... ale okolnosti vás k tomu dotlačia. Bol som rozhodnutý, že nechcem manželstvo, ale rodičia vtedy urobili hongkonskú chrípku, kýchali, soplili, prskali, skákali a mali horúčku. Na základe toho, aby som ich uzdravil, sme im vyšli v ústrety a vlastne naše manželstvo bolo poznačené tou chrípkou a tým, že sme boli liekom na ich boľačky. V podstate si to vyplakali...“ povedal Bičan.

Mimochodom, keď mu Edita v roku 2009 porodila druhú dcéru, obývali jednu izbu v rodičovskom dome manželkiných rodičov vo Veľkej Mači. Staršia dcéra Anička mala vtedy dva a pol roka. Neskôr sa osamostatnili a presťahovali do domu v Ivanke pri Dunaji. Dali si záležať, do záhrady si dali navoziť niekoľkotonové kamene až z Tatier...