ROZVOD Maroša Kramára po dvadsiatich rokoch. Už to má čierne na bielom

Krízy sú v manželstve normálne, niektoré vzťahy ich ustoja, iné však nie. O tom, že Maroš Kramár s Natašou Nikitinovou prechádzali ťažkými skúškami sa šuškalo, herec to aj nepriamo priznával. Teraz je to však definitívne jasné. Vzťah, ktorý vyzeral byť dlho idylický a z ktorého sa narodili tri talentované deti, je po takmer 25 rokoch minulosťou. "Áno, je to pravda, život ide a niečo sa podarí a niečo sa nepodarí. My sme šťastní, že máme tie tri úžasné deti, ktoré sú veľmi inteligentné, rozumné, krásne, zdravé a s manželkou sme sa po dlhých dohováračkách dohodli... a dostal som k šesťdesiatke slobodu," priznal pre Nový Čas herec. Povedal, že celá rodina je v pohode a budú si navzájom pomáhať.

Raz sa to muselo stať. Smutné slová dcéry Maroša Kramára hovoria za všetko

Dnes už exmanželia vychovávajú Tamaru (18), Timura (17) a Marka (10).

Herec a právnička mali sobáš v lete 1999 na ambasáde v Lisabone v Portugalsku. Bol vtedy čerstvým štyridsiatnikom, ona má o osem rokov menej.

Spoznali sa pri nakrúcaní, keď Maroš Kramár v rámci nakrúcania šoféroval veterána zberateľa historických vozidiel, Konštantína Nikitina. Netušil, že sa raz stane jeho svokrom. V jednom z rozhovorov priznal, že si ju vtedy všimol - nazval ju peknou vrkočatou čučoriedkou, ale keďže mala len pätnásť či šestnásť rokov, vzťah z toho nebol. Až po rokoch sa stretli na nejakej recepcii a začali randiť. Trvalo 7 rokov, kým mu povedala oficiálne áno.

O rozvode sa hovorilo v médiách už koncom roka 2017, herec však poprel, že by sa niečo dialo. "Sú to nezmysly. S manželkou sa nerozvádzame, vzťahy máme v poriadku. Neviem, ako k tomu prišli, vôbec tomu nerozumiem," povedal vtedy pre český portál super.cz. Manželka Maroša Kramára v tom čase žila s deťmi na Kostarike, kde chodili do školy. Rodina tam strávila koncoročné spoločne sviatky, pretože herec za nimi na záver ich pobytu pricestoval.