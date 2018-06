Je to sila! Vieme, čo dávajú najavo moderátori SuperStar Leoš Mareš a Jasmina Alagič rečou svojho tela

Viac ako súťažiaci v SuperStar pútajú miestami pozornosť porotkyňa Katarína Knechtová a moderátori Jasmina Alagič a Leoš Mareš. Katarína Knechtová sa už za svoje nešťastné výroky musela ospravedlňovať, ale aspoň nimi divákov pobavila.

O niečo horšie je na tom nováčik na veľkých pódiách Jasmina Alagič. Jej rozpaky a neistotu spozorovala aj odborníčka na neverbálnu komunikáciu Nora Lauková.

Zato profesionálny moderátor Leoš sa s mikrofónom na javisku cíti ako ryba vo vode a dáva to aj patrične najavo. Dalo by sa očakávať, že neskúsenej kolegyni pomôže. Z prostredia štábu sme sa však dozvedeli, že sa v tomto smere veľmi neangažuje. Keď sa vypnú kamery, nie je veľmi priateľský.

Latka je vysoko

Keď Jasminu čakal prvý priamy prenos, netajila obavy z toho, ako to vypáli. Predsa len, nastupovala na moderátorský trón po Adele Vinczeovej. „Latka je postavená tak, že na ňu ani nedovidím, ale očakáva sa odo mňa, že ju preskočím,“ zhodnotila pre Šarm Jasmina. „Musím sa ešte veľa učiť, aj čo sa týka vnímania kritiky. Kritika ide ruka v ruke s úspechom. Keď sa začnete niekam posúvať, automaticky majú ľudia pocit, že vás môžu hodnotiť,“ priznala v rozhovore, keď mala za sebou prvý priamy prenos zo SuperStar. Diváci na exotickú krásku reagujú rôzne, no až taká veľká zábava s ňou nie je. Na zábavu sme boli zvyknutí aspoň u ostrieľaného Leoša Mareša, lenže táto moderátorská dvojica nepôsobí veľmi kompatibilne, a tak si nevedia ani dobre zakontrovať.

Jeden čihi, druhý hota

To, že sa k sebe nehodia, vidia nielen diváci, ale hovorí to aj ich reč tela. „V rámci prejavov neverbálnej komunikácie, v mimike, postojoch, pohyboch rúk a vzdialenosti vidieť, že ako dvojica moderátorsky k sebe nemajú blízko. Svoju prácu si každý z nich robí podľa toho, ako sa na ňu cíti. V rámci vytvárania pracovnej symbiózy, ktorá je z neverbality nízka, moderátori prejavmi tela nespolupracujú, každý je individualistom v tom, čo a ako robí, čo dopĺňa často ich vzdialenosť smerom od seba. Moderátorská partnerka je k Leošovi Marešovi natočená len málokedy. On je natočený občas tak, že chodidlami je nad jej priestorom, čo hovorí o tom, že on je ten, ktorý vie, čo chce a má zámer určovať pravidlá,“ hovorí odborníčka na neverbálnu komunikáciu Nora Lauková.

Krásna Jasmina o sebe pochybuje

Podľa odborníčky je moderátorka veľmi strnulá v pohyboch. Potrebuje mať opornú barličku a na to jej slúži podložka so scenárom, ktorej sa silno pridržiava. „Málokedy ruky prirodzene otvára do otvorenej gestikulácie, pretože má záujem byť dokonalá, detailná, precízna, aby sa na jej výkone nepodpísala vnútorná neistota a tréma, ktorú prezrádzajú jej nohy. Často sa postaví do postoja prekrížených nôh a spojených rúk nižšie od pása. Hovorí to o vnútornom strachu, neistote, spochybňovaní vlastného sebavedomia, i keď o silnej uzatvorenej temperamencii. Napriek tomu, že je to žena, ktorá dokáže byť neviazaná, otvorená, veselá, spontánna a bezprostredná, pri moderovaní je viac napnutá takmer v rovnakých postúrach a pohyboch. Mimika odráža skutočné prežívanie a na jej tvári vidieť časté napätie svalov, niekedy špúlenie pier, čo prezrádza stresové alebo negatívne emócie. Viditeľné sú aj prejavy pozitívnych emócií, ale niektoré úsmevy sú naučené,“ hovorí Nora Lauková. Zdá sa, že Jasmine sa viac darí na poli lásky – získala si srdce samozvaného kráľa popu, Rytmusa.

Pán vesmíru

Leoš Mareš je v prejavoch viac spontánny, neviazaný, uvoľnený, občas žoviálny. Jeho gestá o ňom prezrádzajú, že má vysoký temperament, je individualista s potrebou presadiť sa, ale občas je vnútorne nevyrovnaný. „Mimika u neho odzrkadľuje všetky typy prežívaných emócií, od radosti, smútku, sklamania až po nesúhlas, opovrhnutie a občas aj hnev,“ vysvetľuje Nora Lauková. O jeho náladách vedia svoje aj v zákulisí. Keď Leoš nie je vo svojej koži, vraj sa k nemu radšej nikto ani nepribližuje. „Je schopný na človeka nahučať, keď nie je všetko tak, ako si on predstavuje. Nepríjemne sa správa aj k štábu, nemá problém byť hrubý, vulgárny a arogantný. S Jasminou sa nijako obzvlášť nekontaktuje, maximálne sa pozdravia na chodbe, ale nepreberajú spoločne svoje moderátorské vstupy. Jasmina sa drží scenára, Leoš väčšinou improvizuje,“ dozvedeli sme sa zo zákulisia šou.