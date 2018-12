Je na TOM závislá! Bývalá moderátorka má v kúpeľni obrovské zásoby...

Dlhoročná televízna moderátorka dnes pôsobí na poste hovorkyne Bratislavského samosprávneho kraja. Aj keď zmizla z obrazu, o svoju krásu sa stále stará, hoci na babské kúpeľňové rituály jej popri výchove päťročnej dcérky Lary príliš času neostáva.

Malá pozorovateľka

Lucia sa v kúpeľni zbytočne dlho nezdržiava. Napustiť si vaňu s penou, zapáliť sviečku a vychutnať si kúpeľ, sa jej podarí raz v roku. V jej kúpeľni sa nedá nevšimnúť, že v nej má svoje kráľovstvo aj Lara. „Veľmi rada sa kúpe. Doprajem jej veľa vody, veľa peny. V kúpeľni má obľúbené hračky, najmä kanvičky a vodu si prelieva z jednej do druhej. Má aj akoby zmrzlinové kornúty, dá do nich penu a zavolá ma, nech si vyberiem zmrzlinku.“ Dcérku fascinujú aj mamine kúpeľňové procedúry: „Vždy ma pozoruje, keď sa v kúpeľni líčim a češem. Večer, samozrejme, nevynechám dôkladné odlíčenie. Minule mi povedala: Maminka, tebe to vždy tak dlho trvá, a rukou naznačovala ťukanie po tvári, ako si do nej vklepkávam séra a krémiky. Také mi to bolo smiešne, ako odpozorováva moje zvyky,“ smeje sa Lucia, ktorá sa najprv odlíči penou, potom použije tonikum a pleti dopraje výživu formou masky, séra, očného a nočného krému.

Maskuje sa

Na skrášlovacie procedúry v salónoch nemá čas: „Keď sa zadarí, občas padne vhod návšteva kozmetičky. Zanedbávam aj masáže, dostanem sa na ne možno dvakrát do roka. S návštevami kaderníčky som poriadnejšia, lebo tam to potom dosť vidno, keď vlasy odrastajú. Chodím aj na gél lak. Kedysi som si nechty lakovala sama, ale klasický lak sa už o dva dni začne šúpať a gél lak vydrží tri-štyri týždne a stále to vyzerá dobre.“ Raz do týždňa si dá aspoň masku na tvár. „Zväčša látkovú a potom sa s kamoškou fotíme a navzájom si posielame fotky, ako vyzeráme. Raz som ju mala na tvári, keď prišla malá, tak som už vopred kričala, nech sa nezľakne. Mám rada aj zlupovacie masky, jedna je ílová a druhá zelená, akoby mentolová. Masky si dávam väčšinou k telke, keď je voľnejší večer, malá už spinká a netreba robiť nič do práce, ani okolo domácnosti. Nechávam ich na tvári, až pokiaľ to nemám ako sadru, že už ani nemôžem nič povedať. Z dvadsiatich minút je aj hodina, lebo sa mi to nechce dávať dolu,“ vraví Lucia so smiechom.

Vychytávky na krásu

Pleti na noc vždy dopraje sérum od Estée Lauder. Dodá jej vitamíny, je rozžiarená, oddýchnutá. Nedá dopustiť ani na sérum – kombináciu vitamínu C s kyselinou hyalurónovou na rozžiarenie aj upokojenie pleti. „Buď si ho dám večer, alebo ráno, podľa toho, ako pleť aktuálne vyzerá. Keď jej chcem ráno dodať energiu a iskru, dávam ho pod mejkap. Krém od Artistry zmatní pokožku a aj mejkap vyzerá pekne, zjednotene. Dokonca aj v lete, keď sa viac potíme, neroztečie sa mi a vo fitku sa ma pýtajú, či sa vôbec nepotím, lebo to vyzerá dokonale zafixované. Mejkapy sú vec, kde stále skúšam, pretože nájsť ten správny a najmä odtieň, je alchýmia. Veľmi obľúbený mám od Revlon a Estée Lauder Double Wear. Maskara od Artistry je úplná bomba. Je vysúvacia a ideálne je dať si najprv dlhý variant, ktorý riasy predĺži a potom kefku zasunúť a skrátenou verziou riasy zahustiť. Urobí to nádherné mihalnice, ktoré vydržia celý deň," odporúča. Obočie si blondínka dokresľuje. Na tetovanie sa ešte neodhodlala, každý s tým má inú skúsenosť a jej sa nechce riskovať.

Lucia je leskový a rúžový maniak, v kabelke má vždy aj štyri a v kúpeľni je

ich neúrekom. „Najobľúbenejšie lesky sú Victoria’s Secret, mám rada rúže z Dermacolu, tie dvojité dlhotrvajúce. Som naozaj lesková a rúžová lejdy. Ďalšia nezanedbateľná vec – líčka! Ešte keď som robila v telke, maskérkam som vždy vravela: Veľa líčka, veľa líčka. Už som išla pred kameru a ešte vo dverách maskérne mi ich dorábali.“ Na líčka si obľúbila guľôčky, dobre sa jej s nimi pracuje. Potrpí si na neobvyklé vône, ako je parfum od japonského dizajnéra Masaki Matsushima. Parfumov má veľa a strieda ich podľa toho, ako sa cíti. „Vždy mám inú náladu, ale mením ich aj podľa oblečenia, či počasia. Nemohla by som mať iba jeden. V lete mám radšej ľahšie citrusové, v zime môžu byť sladšie, ale nie ťažké.“

