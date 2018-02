Je toto ešte pekné? Dcéra Cindy Crawfordovej vracia do hry anorektické modelky

Krásnej dcére Cindy Crawfordovej sa rovnako ako jej mame podarilo vykročiť z húfu „no name“ modeliek. Lenže za akú cenu? O chvíľu sa stratí, taká je vycivená.

Krásna kosť

Už to trvá dlhšie, čo média poukazujú na chorobnú vychudnutosť len pätnásťročného dievčaťa. Kaia si však z toho evidentne nič nerobí. Veď prečo by aj. Tak ako stráca kilá, stúpajú jej akcie vo svete modelingu. Robí naozaj s tými najlepšími. Po mame zdedila reklamu na Omegy a pred pár dňami v Santa Monice fotila pre Karla Lagerfelda. Evidentne sa mu ešte nedonieslo, že extrémne chudé dievčatá má modeling ignorovať. Je pravda, že keď Kaia zahalí svoje rachotiace kosti, je naozaj nádherná. Otázkou však je, dokedy jej to vydrží. Anorexia je smrteľná choroba a zničila už nejednu mladú modelku. Ako to, že jej skúsená mama nezasiahne?!

Obliecť takéto proporcie nie je vôbec jednoduché. Pozrite sa, ako si s tým poradila Halina Pawlowská!

Totálne FIASKO: Brad Pitt ako zvodca pobavil celý svet a Chanel za tento trapas zacvakal desať miliónov!

VIDEO: Polonahá Andrea Verešová robí reklamu luxusnému outletu. Ľudia sú zhrození

Kto jej PREKÁŽA? Zdena Studenková otvorene povedala, s kým nechce byť v jednej spoločnosti