Jej nahotu vo filmoch manžel znáša TAKTO: Tehotná Gabriela Mihalčínová Marcinková vyšla s pravdou von!

Na premiéru filmu Dôverný nepriateľ, v ktorom hrá hlavnú úlohu, prišla s poriadne zaguľateným bruškom. Napriek ôsmemu mesiacu tehotenstva mala trpezlivosť pri rozdávaní rozhovorov a prezradila, že čaká dievčatko.

Máte už vybraté meno a nakúpenú výbavičku?

Meno máme, ale možno sa to ešte zmení. A výbavička? Niečo už mám doma, niečo je objednané a po niektoré veci stačí zájsť do obchodu. Nevyžívam sa v nakupovaní, chcem byť striedma. Nechcem míňať financie, ale ani devastovať planétu tým, že budem kupovať nezmysly.

Zdá sa, že vám z tehotenstva a budúceho materstva nepreskočilo...

Nie, ani mi nepreskočí. (Smiech.) Je mi to nesympatické. Aj to, keď niektoré ženy vyhlasujú, že doteraz ani nežili a zrazu sa našli v dieťati. Nemyslím si, že to je jediný zmysel života a jediné poslanie každej ženy, aby mala deti. Ja som sa takto rozhodla a teším sa, je to super, ale asi by som s tým nebola vyrovnaná, keby môj doterajší život pre mňa nemal zmysel.

Nebojíte sa pôrodu?

Ani nie. Snažím sa skôr pripraviť na to, že roky nebudem spať, sú aj bábätká, ktoré treba nosiť stále na rukách... Manžel chce byť pri pôrode a som rada, že tam budeme spolu. Chcem to zvládnuť bez epidurálky a cisárskeho rezu, ale teraz si neviem predstaviť tú bolesť. Nechávam to na lekárov.

Stihli ste v tomto stave dovolenku?

Všetko, čo sa dalo, som odmietla a čítam knižky, prechádzam sa, sprevádzam svojho muža na koncertoch. Na dlhšiu dovolenku nemôžeme ísť, lebo každý víkend má koncerty, ale chodíme na dvoj-trojdňové výlety.

Manžel hrá v kapele Heľenine oči. Neľutujete, že ste sa vydali za muzikanta, ktorý celé leto koncertuje?

Ani trošku! Nie som človek, ktorý by potreboval kvôli vnútornej slobode cestovať. Mne je dobre hocikde, ale spokojná som doma, keď sa môžem starať o svoju domácnosť, čítať, zabehať si. Domáca pohoda je pre mňa pocit dovolenky.

Čo vás naučil manžel alebo manželstvo?

Nebrať všetku prácu. Vždy som mala pocit, že sa musím ešte veľa učiť, preto som mala zobrať všetko, aby som raz bola dobrá v tom, čo robím. On mi povedal, že to nie je nutné, mala by som tráviť nejaký čas aj doma. Naučil ma aj to, že sa dá odísť na mesiac na dovolenku. Predtým som netušila, že sa dá odtrhnúť tak nadlho. Manžel ma asi učí viac relaxovať.

Vo vašom najnovšom filme sa hlavná predstaviteľka tiež prispôsobila manželovej práci, keď s ním išla bývať do inteligentného domu na samote. Láka vás predstava takého bývania?

Ani náhodou! Ten dom je krásny, má čisté línie, strohý štýl. Lenže sú tam všade kamery, ktoré vás sledujú, a to je asi tá najnepríjemnejšia vec. Človek by ešte zvládol že mu dom pripraví raňajky, kávu, spočíta, čo má v chladničke, ale neustále sledovanie je nepríjemné.

Robilo vám pri hraní niečo problém? Stvárňujete večne vystrašenú ženu, iste bolo psychicky náročné prejavovať jej stavy...

Pri tomto filme som mala silnú motiváciu, lebo ma bavil scenár aj som videla pred očami, čo a ako chcem robiť. S režisérom aj celým tímom sme tiež našli spoločnú reč. To znamená, že keď je herec v pohode, o to lepšie sa mu hrá. Možno som mala jeden deň, keď som nevedela úplne naplniť predstavy režiséra, ešte sa mu musím za to ospravedlniť. (Smiech.) Ktovie, či to tak vnímal aj on.

O akú scénu išlo?

Keď sa dozviem, že sa môjmu mužovi niečo stalo. Sú tam obrazy v nemocnici a tam som podľa mňa nevedela naplniť to, čo odo mňa režisér chcel.

Je niečo, čo sa vám z filmu premietlo do reálneho života?

Moja postava je sochárka a bavilo ma hrať sa s hlinou. Mala som na pľaci odbornú pomoc a vždy, keď sme točili sochárčinu, usmerňovali ma. Samozrejme, nie že by sme sa dostali do hĺbky remesla, my herci všetko len predstierame, ale predstava, že človek vie pracovať s hlinou a vytvoriť línie ľudského tela, bola pre mňa fascinujúca.

Takže sa prihlásite na kurz sochárstva?

Keď budem mať osemdesiat rokov a budem mať voľný čas, potom asi áno. Zatiaľ mám veľa vecí, ktoré ma bavia viac – knihy, beh, turistika, crossfit, trávenie času s rodinou. Ručné práce by ma aj bavili, nejde mi to. Je frustrujúce pokúšať sa o niečo, čo vám nejde.

A čo vám ide?

Ja všetko viem tak akože. (Smiech.) Myslím, že som empatická k ľuďom, čo súvisí s herectvom. Keď treba, viem vypočuť a poradiť. Počúvať ľudí sa zdá ako samozrejmá vec, ale ako to tak sledujem, nie je to tak.

Napriek vysokému štádiu tehotenstva ste nahodená v sexi šatách, v seriáli Milenky ste tiež boli vždy tip-top. Inšpirovala vás tá skúsenosť aj v súkromí?

Je super, že sa o nás niekto postará, oblečie, vymyslí celý styling. Mňa privádza do šialenstva, keď mám vymyslieť, čo na seba. Najlepšie sa cítim, keď si môžem ísť zašportovať a nemusím riešiť, čo mám na sebe. Alebo keď mám jednoduchý štýl, ako môj muž hovorí – keď chodím vo vreci.

Povie vám manžel niekedy – Zlato, nahoď sa, pôjdeme na večeru? Alebo mu vystačíte v tom vreci?

Nemá také chvíle. Dokonca málokedy ocení, keď som nalíčená. Beriem to ako veľkú výhodu, že ma má rád prirodzenú. Je super, že keď ráno vstanem, nemusím utekať do kúpeľne, rýchlo sa nalíčiť, vrátiť sa do postele a tváriť sa, že som sa taká zobudila. Máme to postavené na iných hodnotách. Dúfam. A že keď ošpatniem, tak so mnou ostane. (Smiech.)

Film sa točil asi rok a pol, za ten čas ste nemohli pribrať, schudnúť, zmeniť vlasy. Bolo to ťažké?

Bolo by to asi ťažké, keby som ochorela. Sú ženy, ktoré priberajú a nevedia prečo. Toto sme točili, keď som mala pocit, že jem zdravo a nešla som meniť svoj životný štýl. Samozrejme, je tu varovný prst, ktorý patrí k nášmu povolaniu, že človek sa nemôže opustiť. Zároveň to je dobre.

Nezdáte sa ako lenivý človek. Máte chvíľky, že sa vám nič nechce a len vylihujete?

Teraz si lenivosť doprajem a užívam. Od desiatich rokov som sa venovala atletike, popritom som sa učila, chodila na gitaru a dramatický krúžok. Keď som hoci len sedela pri telke alebo bola s kamarátmi, mala som stres z toho, že strácam čas, ktorý by som mohla venovať sebazdokonaľovaniu. To boli moje temné časy. (Smiech.) Mať stres z oddychu, to nie je úplne zdravé, takže si dovoľujem oddychovať. V atletike ste dosiahli úspechy.

Nechceli ste sa jej venovať profesionálne?

Som šesťnásobná majsterka Slovenska v behu cez prekážky, behám už dvadsaťpäť rokov. V osemnástich som sa tomu prestala venovať profesionálne a začala som behať polmaratóny. Mali sme veľmi dobrú trénerku, ktorá nás viedla k všestrannosti. Len som si uvedomila, že nie som taký talent, aby som sa tomu venovala profesionálne. Trénovala som viac ako iní, ale nemala som na to, aby som v medzinárodnej konkurencii podávala silné výkony. Teraz, keď boli majstrovstvá Európy v atletike, zapla som si to kvôli Matejovi Tóthovi – práve boli rozbehy na štyristo metrov cez prekážky. Spomenula som si, že je to disciplína, v ktorej mám titul majsterky za dorast. Pre náročnosť je tam malá konkurencia, preto som to vyhrala. Tak sa získavali tituly majsterky. (Smiech.)

Behávate aj v tehotenstve?

Nie, bola som to raz skúsiť a zistila som, že mi to nerobí dobre. Nemám pocit, že to je pre mňa bezpečné. Vynahrádzam si to chôdzou.

Vo filme máte aj erotickú scénu vo vani, kde prežívate orgazmus. Mávate s nahotou pred kamerou problémy?

Musela som sa prekonať. Pán režisér mi povedal, že tam nič nebude vidieť, vo vani bude pena. Potom sa to zmenilo na bublinky. Keď som vošla do vane, zvukár povedal, že sa to nedá snímať, keď sú tam bublinky. Už len pred štábom vojsť do vane a ležať v takej citlivej póze nie je príjemné, plus po troch hodinách vzdychania sa točí hlava. Potom mi bolo treba cikať, ale nechcela som to rušiť, tak som sedela v tej vani. Potom sa z toho stane nudná rutina. A má to vyzerať eroticky. (Smiech.)

Ako zvláda takéto scény váš manžel?

Manžel to zvláda ako muž. Bojuje s tým. Ale ako pár to zvládame.

