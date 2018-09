Jiří Langmajer si do spoločnosti priviedol až dve ženy, Táňa a Anička boli naopak bez chlapa

Tentoraz si našla čas aj hlavná mužská hviezda filmu Jiří Langmajer, ktorý v Bratislave chýbal.

Do Bratislavy sa mu nechcelo, v Prahe však vyviedol do spoločnosti svoju partnerku Adelu a jej dcéru. Doprial im filmový zážitok, ako sa má, aj s pukancami.

Do Prahy sa, naopak,nelenilo vycestovať Táni Pauhofovej, hoci film videla už v Bratislave. A vyplatilo sa, potlesk zožala už na schodisku v kinosále. U susedov je jednoducho obľúbená. Na rozdiel od Langmajera sa však k žiadnemu mužovi oficiálne nehlásila. A s partnerom nepózovala ani hlavná hviezda, Anička Polívková, ktorej robila garde jej mama.

