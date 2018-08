FOTO: Zbláznili sa? Po Lakatošovej posadila za volant svoje dieťa aj ďalšia známa tvár

Tomu sa povie maximálna nezodpovednosť! Kubánska manželka bývalého moderátora Jozefa „Jopa“ Poláčka (45) Glenda Lopez (28) to poriadne prehnala, keď riskovala nielen svoj život, ale hlavne život svojho syna Joshuu. Exotická kráska sa totižto pred vyše hodinou pochválila na sociálnej sieti videom, na ktorom jej šesťročný syn šoféruje auto. Joshua síce sedí za volantom svojej mame na nohách, no týmto manévrom obaja poriadne riskovali. Malému chlapcovi sa logicky takéto dobrodružstvo páčilo, no jeho mama si očividne neuvedomila čo Joshuovi vlastne dovolila. Idúce auto naznačuje, že nešlo len o hru, ale o reálnu jazdu na ceste. A aby toho náhodou nebolo málo, Glenda syna pri tom ešte aj natáčala na mobil.

Bohvie čo na tento „úlet“ povie slávny otecko a je viac ako isté, že svoju manželku, s ktorou mal len nedávno manželskú krízu, asi nepochváli.

Tiež riskovala!

Rovnako „skvelý“ nápad mala len nedávno aj Silvia Lakatošová, ktorá dovolila šoférovať idúce auto svojej štvorročnej dcére Valentínke. Silvia si vtedy zlízla poriadne ostrú kritiku a varovný prst nad ňou dvíhali aj cestní experti. Ona sa však zubami-nechtami bránila, že išlo o jazdu pred ich domom, kde nikto iný vtedy nejazdil. Tak či onak, takéto hry s deťmi nie sú úplne najšťastnejšou voľbou!