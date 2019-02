Juraj Bača sa konečne odmiloval! Pozrite sa, za koho vymenil jemnú blondínku!

Blondiak dlhé roky tvoril pár s kolegyňou Dominikou. Napriek tomu, že sa im vzťah oficiálne skončil pred rokom, špekulácie o ich pretrvávajúcom randení neutíchali. Nie div, keďže herec tvrdil, že ju má stále veľmi rád a čas ešte ukáže, čo bude. Navyše sa spolu objavovali aj na spoločenských akciách. Zdá sa však, že ten čas, keď sa to ukázalo, práve prišiel.

Rozdelila ich vyťaženosť

Herec má údajne randiť so speváčkou Simonou Martausovou (31). „Chodia spolu, ale veľmi sa tým neprezentujú,“ tvrdí denník Nový čas. Oslovili sme preto herca, aby sa vyjadril. Juraj síce ich vzťah odmietol potvrdiť, no ani ho nevyvrátil. ,,Nechcem sa k tomu vyjadrovať. Som po troch rokoch na dovolenke a stále mi zvoní telefón. Prepáčte, ale je to moje súkromie,“ povedal herec. To, či dovolenkuje so Simou, neprezradil. Uvidíme, teda, či sa čoskoro naozaj ukážu ako nový párik. A ako áno, ako budú dvaja vyťažení umelci zvládať prácu aj lásku. Veď práve pracovná zaneprázdnenosť mala byť dôvodom Jurajovho rozchodu s Dominikou.

Nové vzťahy

Pred rokom nám Dominika dôvod ich rozchodu vysvetlila takto: „Odsťahovala som sa od Juraja, len aby sme si trošičku oddýchli. Som nešťastná, že máme krízu, no dúfam a verím, že sa to všetko urovná a bude dobre. Som stále v Česku, skúšam tam muzikály, a aj Juraj nemá o nič menej práce a veľmi sa nám to komplikuje.“ Nuž, evidentne sa to neurovnalo. Tak uvidíme, kedy Juraj potvrdí novú lásku a kto jeho nahradí v Dominkinom náručí.