Kabelka na prenájom: Noste luxusné kúsky bez toho, aby ste sa zadĺžili na pol života!

Prišla s ňou známa fashionistka a vicemiss Simona Brnová. „Požičiavanie kabeliek drahých značiek ma zaujalo vo filme Sex v meste. Asistentka Carrie si v ňom požičiavala kabelky a prišlo mi to ako fajn nápad. Hneď som si pozerala požičovne vo svete, tam je to úplne bežné,“ prezrádza Simona, kde sa inšpirovala.

FOTO: Tehotná plejmejtka sa zbavuje luxusných kabeliek!

Požičiava aj vlastné

Simona je známa svojím závideniahodným šatníkom a priznáva, že v požičovni, ktorú založila s kamarátkou, využíva aj vlastné zásoby. „Na tašky si dávam pozor, takže tie, ktoré sú v super stave, ponúkam tiež. Kupujeme však aj nové kabelky. Odvíja sa to aj od dopytu. Keď je záujem o istý model, zabezpečíme ho. A dávame možnosť aj ženám, ktoré majú doma veľa tašiek a nenosia ich a ani ich nechcú predať. Môžu ich u nás zaregistrovať a my ich budeme požičiavať. Zabezpečíme všetko administratívne, právne veci, ošetríme to zmluvami.“

Eva Rezešová za dokonalú pleť nevďačí iba génom. Krémy strieda ako ponožky, ale parfému je verná

Vo svete je to inak

V ponuke požičovne sú dva typy „prenájmu“ – na tri dni a týždeň. „Samozrejme, keď chce niekto iný počet dní, nie je problém, prispôsobíme mu to na mieru. Ceny sú od tridsaťpäť po sto eur, závisí od tašky, aký drahý model to je, od veľkosti a toho, či je nová, alebo už nosená.“ Zatiaľ sa nestalo, že by sa hriešne drahý kúsok vrátil poškodený. Zákazníčky sú zodpovedné. „Strážia ich ako oko v hlave a vracajú ich v tip-top stave. Vo svete je to väčšinou nastavené tak, že zákazníčky dávajú zálohu aj vo výške pôvodnej ceny tašky. Nemyslím si, že by to u nás takto fungovalo, ale máme zmluvu, kde sú aj sankcie za nevrátenie či poškodenie.“

Kuriózny obsah kabelky: Herečka si nosí TESTER na ALKOHOL!

Chanelky neletia

Napodiv, chanelky vraj nepatria medzi najžiadanejšie kúsky. „Zákazníčky skôr fičia na Gucci. Čo sa týka farieb, chcú hlavne bielu, béžovú, sivú, čiernu, pestré farby až tak nie. Baba, ktorá tie tašky nemá doma, ide po klasike a sezónne záležitosti nevníma,“ myslí si Simona. Požiadavky na extra kúsky ako Birkin a Kelly ešte nezaznamenali, ale podľa jej slov, keby boli v ponuke, určite by bol záujem. „Ich nákupná cena je však obrovská a svoju Birkinu určite nepožičiam, to je srdcovka. Dostala som ju za narodenie jedného zo synov.“

MÓDNA POLÍCIA zo Slovenky roka 2018: Krajčiová konečne ukázala bruško, vyprsená Habancová a odhalené stehno Chomistekovej

Outfity moderátorky Jasminy Alagič: Pozrite, aké kúsky skrýva vo svojom šatníku!

LUXUS: V predošlom bydlisku dlhovala Jasmina Alagič na nájomnom, s Rytmusom sa udomácnili na prestížnej adrese