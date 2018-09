Kabelky stráži ako oko v hlave kvôli svojmu MILÁČIKOVI!

Herečkina zbierka kabeliek nesie jednoznačný rukopis. „Všetky majú spoločný príbeh, pretože ich pre mňa na mieru vyrába kamarátka. Sú to originály, ktoré začala Lucia tvoriť cez materskú dovolenku. Mne sa veľmi páči, keď je niečo originálne, to milujem,“ vysvetľuje pôvod zaujímavých tašiek Zuzka.

Oceňuje detail

Priznáva, že v móde chce byť zaujímavá. „Nie som extravagantná, ale mám rada detail, ktorý odev vyšperkuje. Môžem mať na sebe obyčajné džínsy a košeľu, ale vďaka handmade kabelke mám pocit, že som outfit neodflákla a je výnimočný, aj keď možno na prvý pohľad vyzerá tuctovo. Takéto detaily to vedia veľmi pozdvihnúť,“ myslí si herečka. So smiechom však dodáva, že musí dávať pozor, aby jedinečné kabelky nenechala len tak niekde pohodené, lebo jej kocúrik Huncút si veľmi rád brúsi pazúriky. „Riadne by ma naštvalo, keby si ich brúsil na týchto nádherných kabelkách.“

Nabalená

Zuzkin obľúbený je veľký vak, ktorý s ňou chodí na cesty. „Folklórny motív sa mi veľmi páči. Keď je príjemne vsadený do moderných vecí, celkom ma to baví. Hlavne je to niečo, čo nemá nikto iný, a ja som rada špeciálna,“ smeje sa Zuzka, ktorá väčšinou odchádza z domu s dvoma taškami. „Jedna je pracovná, veľký vak, kde mám scenáre, jedlo, vodu, šminky, teda veci, ktoré potrebujem na celý deň. A potom nosím kabelku, v ktorej mám len mobil, kľúče od auta, rúž a okuliare. Niekedy ani peňaženku nemám, lebo sú veľké a ťažké, takže si len hodím do kabelky občiansky a kartu.“