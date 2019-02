Kaliho úloha pri pôrode je jasná: Prezradil, ako plánuje pomáhať priateľke

Pôrod má atraktívna brunetka už na spadnutie. Alica a Kali sa majú stať rodičmi deň po Valentínovi. „A tesne pred výročím, to máme devätnásteho februára,“ upozorňuje tehuľka na ich dvojročný vzťah.

Tehotný Obelix

Ani dva týždne pred pôrodom nemala raperova polovička problém užiť si s Kalim párty. „Vôbec sa necítim nemotorná. Najlepšie obdobie je tento záver. Mala som síce chvíle, keď som sa bála pôrodu, ale rýchlo som si to pretvorila v hlave na tešenie,“ netají Alica. Nechodila vraj na žiadne cvičenia ani prípravu pre budúce mamičky, ale veľa si prečítala a radili jej kamošky. Pri pôrode chce mať vedľa seba partnera. „Verím, že bude tu, keď to príde. Chce byť pri tom. On pôrod odľahčí, urobí z toho veselú situáciu. Vie ma podržať a najmä rozosmiať. Celé tehotenstvo ma rozveseľuje, ale tiež si zo mňa uťahuje. Hovorí mi Obelix,“ smeje sa Alica. Kali ju dopĺňa. „Pri pôrode chcem byť kvôli Alicke, nech má podporu. Vidieť to nepotrebujem, len dýchať s ňou a držať ju za ruku,“ usmieva sa.

LUXUSNÁ oslava: Zuzana Belohorcová dopriala dcére na Miami poriadnu párty!

Meno vybral Kali

Dvojica čaká dievčatko Nelly. „Kaliho mamina bola Kornélia, volali ju Nela. Páči sa mi to meno, nemala som výhrady. Ešte sme ani neboli tehotní, ani sme nevedeli, či raz budeme čakať dievčatko, ale Nelka bola istá,“ vraví Alica. „My sa zhodujeme vo všetkom, máme rovnaké názory. Toto meno som mal v hlave veľmi dávno a vždy som chcel, aby sa malinká volala po mojej mame. Samozrejme, nechcel som si to presadzovať nasilu, ale navrhol som to a Alicka súhlasila,“ dodáva raper.

SEXI telo zo šou The Voice: Tereza Kerndlová dokáže mužov poriadne rozpáliť!

Škrabká ju

Kali Alicu rozmaznáva. „Vysáva, aj jedlo mi urobí. Stará sa o mňa. Škrabká ma, to je moja závislosť, a hrá sa mi s vlasmi. Volám ho Dokonalý. Existuje taký muž, treba si ho len vysnívať.“ Kali partnerkino tehotenstvo intenzívne prežíva. „Čo sa týka naberania kíl, tak určite. Nech v tom nie je sama. Ale snažím sa jej to čo najviac uľahčiť, aby sa nemusela namáhať, takže robím väčšie upratovanie, nákupy. A dostávam naspäť to, že prídem domov a som tam rád.“

Speváčka Mamba v spoločnosti. Pozrite sa, kam sa vybrala s trojmesačným synom Manolom

V pláne je aj svadba

Na dcérku sú pripravení, majú nakúpenú výbavičku a zariadené dve detské izby. „U nás aj u mojich rodičov. Kali bude kvôli šou veľa v Prahe, tak aby bolo o nás postarané.“ Svadbu budú mať v septembri, termín už je rezervovaný. „Šaty budem riešiť až v marci, keď schudnem,“ smeje sa Alica. Kali sa na otcovstvo pripravuje najmä organizačne, rieši logistiku koncertov. „Chcem čo najviac času tráviť doma. Bol by som nerád, keby som raz otvoril doma dvere a malá bude mať päť rokov. Chcem byť pri všetkých podstatných momentoch a vychovávať ju, nech si ma rodina užije. Nebyť len sponzor,“ má v tom jasno.

ROZHOVOR: Liečila sa pri sexi mužovi! Martina Šimkovičová prehovorila o ROZVODE

The VOICE: Moderátorky Čírová a Kerndlová majú rovnaký osud. Ale jednu vec Slovenka neurobí

Michaela Čobejová postavila muža pred hotovú vec. TOTO od nej nečakal