Katarína Hasprová vyfúkla prestížnu cenu aj Lucii Bílej. Tvrdí, že ľudia jej to priali

Katka Hasprová (45) v súkromí neprežíva práve najšťastnejšie obdobie. Hoci sa pred pol rokom vydala a žije v spokojnom manželstve, jej mama, známa herečka Soňa Valentová (71), má podlomené zdravie. Katarína sa kvôli zdravotnému stavu svojej mamy veľmi trápi, no vie, že keby sa poddala smútku, ničomu by to nepomohlo. „Keď mi je ťažko, obzerám si rodinné fotky. Niekedy to však robím aj vtedy, keď si chcem len zaspomínať,“ priznala speváčka.

Katarína tak radšej pracuje a predstavenia, do ktorých ju režiséri obsadzujú majú obrovské úspechy. V sobotu 24. marca získala cenu Thálie za postavu pani Danversovej v muzikáli Rebecca, ktorý mal premiéru v ostravskom Národnom divadle. „Veľmi sa teším z tohto ocenenia, ešte k tomu v jubilejnom ročníku Thálie. Cítila som počas celého večera, že ľudia mi to priali. Postava pani Danversovej je veľmi náročná po speváckej a hereckej stránke, o to viac som rada, že vynaložená námaha a energia mi priniesla takýto úspech," povedala pre TASR.

Okrem Kataríny Hasprovej boli v trojici nominovaných herečiek aj Lucie Bílá, a to za hlavnú postavu v muzikáli Sestra v akcii a Natália Grossová za muzikál Ples upírov.

Ak by cenu získala Natália Grossová, stala by sa najmladšou držiteľkou Thálie. Natália má totiž iba pätnásť rokov. Do úlohy Sáry v predstavení Ples upírov ju podľa portálu Blesk.cz obsadil jej krstný otec, známy producent František Janeček. Takže dcéra zosnulého českého expremiéra Stanislava Grossa už v tomto mladom veku musí čeliť kritike a podozrievaniu z protekcie. Mladé dievča je však rozhodnuté, že bude na sebe ešte viac makať. Kritikom chce dokázať, že na javisku stojí kvôli svojmu talentu.