Katka Brychtová oľutovala svoje rozhodnutie. Mala počúvať svoj šiesty zmysel, nemusela...

Seriózna moderátorka sa nezdá, ale svahy brázdi aj po čiernych zjazdovkách. Až v štyridsiatke sa naučila snoubordovať a od vtedy si lyže už neobula.

Najčastejšie Katku (45) môžete na svahoch vidieť premávať so synom Jakubom, ktorý tiež miluje tento šport. No má trošku viac odvahy ako mama. „Freeriduje, má rád nebezpečnejšie trate. Raz ma chcel dostať na jednu čiernu zjazdovku, ale odmietla som. On nakoniec išiel. Pozorovala som ho zdola a zrazu spadol a ja som iba bezmocne stála a dívala sa, ako sa kotúľa do polovice kopca. Je to strašný pocit, ale našťastie sa mu nič nestalo," konštatuje spokojne. Čo však prežívala počas jeho pádu si vie určite dobre predstaviť každá mama. Katka však priznáva, že ani jej sa nevyhýbajú pády. A vraj si za to môže tak trochu aj sama.

Kolosálny trapas Paľa Haberu. Pred všetkými povedal žene vetu, ktorú...

„Keď sme boli naposledy v Taliansku, stalo sa niečo podobné aj mne. Dala som si ešte poslednú jazdu pred obedom. Aj keď som sa už chcela ísť najesť, nechala som sa presvedčiť ostatnými. Bol to veľmi ľahký svah, ale tak som spadla, že som sa nemohla postaviť. Ledva som zišla dole po svojich a potom som už ani nejazdila. Asi týždeň som mala problémy s chrbtom. Aj som si myslela, že ma to odradí od snoubordovania, ale na ďalší rok som opäť stála na doske. Len som prišla na to, že naozaj treba počúvať svoje telo, keď sa už necítite na jazdu, tak ostatných radšej počkajte dole,“ hovorí Katka. Od syna sa zatiaľ na freeride nedala nahovoriť. Je spokojná, že sa v štyridsiatke naučila snoubordovať, zjazdí všetky trasy, aj tie najstrmšie a priznala, že odvtedy na lyžiach nestála.