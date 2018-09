Katka Brychtová vysvetľuje účinkovanie na Farme: Serióznosť je iba jedna moja stránka, mám v sebe aj...

Keď sa objavila medzi účinkujúcimi, diváci neverili vlastným očiam. Konzervatívna herečka a moderátorka Katarína Brychtová (51) sa dala nahovoriť na reality šou! Priznáva, že prekvapení neboli iba diváci. „Mne sa nápad ísť do šou páčil od začiatku, ale všetci ma odhovárali. Od rodiny cez kolegov, známych, každý si ťukali na čelo, že to pre mňa nie je vhodné prostredie. Ale ja som mala pocit, že to bude zaujímavé. Mám rada nové, nečakané veci, dobrodružstvo a prírodu. A brala som to aj ako test seba samej,“ hovorí.

Na čo tam išla?

Nepotrebuje sa zviditeľniť, vyhrať peniaze ani netrpí núdzou, čo sa týka pracovných príležitostí. Fanúšikovia serióznej Kataríny Brychtovej preto stále nechápali, keď sa objavila v komerčnej kontroverznej reality šou. „Moja serióznosť je jedna stránka, ale mám v sebe aj hravosť a toto je formát, kde som sa mohla realizovať aj takýmto spôsobom,“ vysvetľuje moderátorka, ktorá si uvedomuje prekvapenie fanúšikov. „Verím, že ľudia, ktorí mali radi Poštu pre teba alebo Naj dedinku Slovenska, videli, že som stále rovnaká aj v prostredí takejto šou,“ dodáva s úsmevom.

Priznáva však, že zažila aj prekvapenie. Myslela si, dokonca bola presvedčená, že si život na Farme nebude pripúšťať. Plánovala, že ak bude mať niekto s niekým konflikt, bude fungovať ako mediátorka, veď to aj má vyštudované. „Keď však potom od rána riešite, čo bude na jedlo, že sa treba postarať o zvieratá a záhradu, stanete sa súčasťou, či chcete alebo nechcete. Teda aspoň ja som to tak mala. Zrazu ste tam ako doma, pohltí vás tá realita,“ vysvetľuje s tým, že je rada, že to zažila. „Mne na Farme bolo super,“ vyhlásila jednoznačne Katka, ktorá si už opäť užíva pohodlie svojho bytu.

Prekvapená profesionálka

Katarína je živým dôkazom, že reality šou prekvapí aj ľudí, ktorí majú roky mediálnej praxe. „Tam zabudnete na kamery, je to neuveriteľné,“ hovorí moderátorka, ktorá pritom presne vie, ako sa má správať, keď sa zapne červené svetielko. „Hovorila som si, že si budem dávať pozor, ako stojím či sedím, ale vôbec nie. Jednoducho splyniete s atmosférou prostredia, kde nie je štáb, žiadni kameramani, ale kamery sú tam nainštalované na rôznych miestach,“ opisuje Katka, ktorej slová nepriamo potvrdzuje prípad Martina Šmahela, ktorý celkom zabudol na kamery a pred kolegami sa rozrozprával o peripetiách vo vzťahu s Mirkou Kalisovou.

Slová o rozvode

Priznal, ako si četoval s inou ženou, ako prišiel o peniaze a ako sa dnes už bývalej manželke málo venoval. Do debaty sa vtedy pridala aj Katka Brychotvá. Skonštatovala, že slovo rozvod veru napadlo aj jej a nie raz. Veď s manželom Ivanom sú spolu už tridsať rokov, a tak spolu už zažilo kadejaké situácie. „Poznáte niekoho, kto sa aspoň raz v živote nechcel rozvádzať? Občas nám vykĺznu z úst aj takéto slova, ale u nás to nikdy nenabralo reálnu podobu,“ vysvetlila po návrate z Farmy moderátorka.

Prečo sme stále spolu

Katarína prezradila, čomu môžu s manželom vďačiť za to, že stále tvoria rodinu. „Určite nie sme dvojica, ktorá trávi každú voľnú chvíľu spolu a nikdy to tak nebolo. Obaja sme celý život veľa pracovali, ale vždy sme sa vedeli dohodnúť. Manžel mi veľmi pomáhal, keď deti boli malé, doteraz je skvelý v tom, že keď mám náročnejšie obdobie v práci, vie sa o všetko postarať, výborne varí. Obdivujem ho v jeho profesii, je fakt skvelý chirurg. Má úžasný zmysel pre humor a nikdy nestráca nervy, vždy sa vie vynájsť. Sme silné individuality, takže je to taký malý zázrak, že sme ešte stále spolu. Dúfam, že nám to ešte vydrží,“ nádeje sa so širokým úsmevom. Pripomína však, že žiadne železné pravidlo na dobrý vzťah nefunguje. „Každý vzťah je iný… Ale ak to chceme zovšeobecniť, tak láska, porozumenie, tolerancia, schopnosť robiť kompromisy, záujem o toho druhého, zodpovednosť a, samozrejme, spoločné hodnoty. Len problém je, že dnes je prístup k manželstvu iný ako pred tridsiatimi rokmi. Dnes už sa ráta s možnosťou rozvodu veľmi skoro,“ dodáva Katka.

Intrigy nečakala

Život na Farme si pozrela už aj v televízii a priznáva, že bola prekvapená. „Videla som nejaké časti a musím povedať, že je to dobre zostrihané. Aj preto som išla do šou, lebo som verila tímu, ktorý to robí. Prekvapili ma však niektoré dievčatá, ktoré o nás nehovoria veľmi pekné veci. Zamrzelo ma to, pretože my sme o nich nikdy nehovorili nič zlé. Na druhej strane tak to je a ja s tým nič neurobím,“ dodáva s úsmevom. „Ja som tam nemala konflikt s nikým, ale ani v normálnom živote nemám veľa konfliktov. Ale keď sa mi niečo nepáči, tak to poviem veľmi otvorene.“

Aj keď Katkina rodina nebola nadšená, že súhlasila s účasťou v šou, pozreli si, ako zvláda svoju rolu. Zvládla to podľa nich so cťou? „Reakcie som skôr mala od mojej mamy a svokry. Mama sa veľmi obávala, ale bola spokojná, povedala, že naše účinkovanie Farmu zmenilo v pozitívnom slova zmysle. A svokra Adelka by ma radšej videla ako dámu v štúdiu. Pravdupovediac, môj manžel Farmu nevidel ani raz, a ani moje deti televíziu veľmi nesledujú,“ konštatuje.

Vďaka Farme si Katarína uvedomila, že je pracovitý človek a dokáže sa veľmi rýchlo zaradiť aj do sedliackeho života bez výdobytkov modernej doby. „Okrem toho som si uvedomila, ako málo žijeme v kontakte s prírodou. Pre mňa bolo úžasné spať takmer pod holým nebom. Keď som sa zobudila, na jednej strane som videla husi na druhej jazero. Tam ste stále vonku, čo bolo fantastické,“ hovorí moderátorka a prezradila aj to, ako vnímali jej účinkovanie v šou