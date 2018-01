Keď im ukradli auto, zbalili sa a vymenili dom. Ktorý celebritný pár začal tento rok v novom?

Pred sviatkami prezradila, že si s manželom raperom Separom kúpili nový dom. „Verili sme, že to vyjde, aj keď isté nie je nič. O pár dní som sa vrátila pred ten dom sama, zaparkovala som a veľmi zrozumiteľne a bez hanby mu hovorím: ,Ďakujem, že budeš naším novým domovom a že nám u teba bude najlepšie na svete‘,“ priznala speváčka na sociálnej sieti.

Hniezdočko

Život na dedine si speváčka nevie vynachváliť. Predtým bývali v Zálesií, neďaleko Bratislavy v rodinnom dome, ktorý si prenajali od rodičov bývalého futbalistu Filipa Šeba. Zútulnili si ho po svojom, no keď im spred domu ukradli luxusné auto, v nenápadnej dedinke si definitívne prestalo páčiť.

Našli si nové bývanie a z holodomu si Tina so Separom vytvorili príjemné miesto, kde sa cítia šťastne. „Poskladali sme si to kúsok po kúsku. Zakaždým, keď vojdem do ktorejkoľvek miestnosti, som hrdá, vďačná a dojatá, že sme to takto zvládli, lebo každý klinec, doštičku, poličku, vázu sme trpezlivo vyberali, a hoci to bolo vyčerpávajúce, vo výsledku je tu toto. Miesto, kam sa vraciam tak rada, že občas ani nerozprávam,“ vyznala sa Tina, ktorá spolu s dvomi deťmi a manželom strávila v novom dome prvé Vianoce.