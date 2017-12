Z rozkošného dievčatka vyrástla sexi kosť. Dnes šarmatná dáma, stále dokáže zapĺňať titulky bulváru

Keď nám Hana Gregorová (65) poslala svoje archívne fotografie, nešetrila slovami chvály. „Keď som bola mladá, určite som nebola typ, ktorý si nikto nevšimol, keď niekam prišiel. Myslím si, že som vyzerala celkom dobre,“ konštatovala spokojne a dodala: „A vidíte, už ako malá som mala pózovanie v krvi.“

Herečka sa nikdy nehanbila za svoje oblé krivky, Práve naopak, urobila si z nich prednosť a mužov tým dostávala do varu. „Vždy som sa rozhodla, že schudnem, a schudla som. Tak to bolo od mojich tridsiatich rokov. Ale nikdy to nebolo kvôli mužovi. Pred dvoma alebo troma rokmi som sa rozhodla, že pôjdem pomaly a systematicky dole s kilami, vysadila som pečivo a prílohy a funguje to,“ tvrdí spokojne.

Sebavedomím Hany Gregorovej tento rok silne otriasol jej bývalý mladý milenec, tridsiatnik Ondřej Koptík. Po tom, ako sa rozišli kvôli jeho drogovým excesom, začal na verejnosť vyťahovať intímnosti z ich spálne a bez hanby vyťahoval kompromitujúce Hanine fotografie. Zašiel až tak ďaleko, že v médiách predvádzal polohy, v ktorých "to" údajne robili.