VIDEO: Kláštor nie je väzenie - MNÍSI sa môžu dokonca aj oženiť a mať deti

Nevieme si predstaviť, ako sa človek môže skoncentrovať natoľko, aby dokázal hodiť ihlu, ktorá preletí sklom. Alebo zniesť silný úder palicou do chrbta bez toho, aby skončil v nemocnici s odrazenými obličkami. Keď sa opýtate šaolinského bojového mnícha, ako to robí, odpovie vám toto: „Vediem energiu z energetického centra v tele a spojím ju s energiou zeme. Mysľou riadim energiu tak, aby som ju doviedol na určené miesto na tele, ktoré sa potom stáva odolným.“ Aké jednoduché…

Je to drina

S bojovými mníchmi zo slávneho čínskeho kláštora Šao-lin sme sa stretli v Bratislave – v hale, kde trénovali mladí zápasníci MMA. Mnísi v oranžovom oblečení sa ticho prizerali bielym mužom obaleným do nafúknutých potetovaných svalov, ktorí funeli udierajúc sa päsťami alebo pri posilňovaní brucha. Pôsobivé divadlo. Lenže v momente, keď sa postavil sedemdesiatšesťročný majster zo Šao-linu a urobil roznožku, počas ktorej si hryzol do palca na nohe, padla všetkým sánka. Usmiaty muž Ši Jong-či je v šaolinskom kláštore rešpektovaným majstrom a so skupinou bojových mníchov predvedie v niektorých slovenských mestách pôsobivú šou so slovenským komentárom a videoprojekciou.

Majster Ši Jong-či síce hovorí, že v šaolinskom kláštore sa snažia udržať tradície, priznáva však, že moderné časy predsa len niečo zmenili: „Kedysi žili ľudia v ťažkých podmienkach, deti, ktoré k nám prichádzali, boli veľmi chudobné a záležalo im na tom, aby sa vyučili. Lenže ľudia zbohatli, žijú lepšie a stáva sa, že keď sa deti dostanú k nám do školy, síce cvičia, ale často si to v polovici rozmyslia, lebo je to pre ne ťažké,“ povedal. No tí, ktorí sa vypracujú, dovedú umenie kung-fu do dokonalosti a dokážu pre nás nepochopiteľné veci.

Vstávajú o piatej

Ak by ste chceli prehodiť pár slov s mníchmi, budete sklamaní, hovoria iba po čínsky, rovnako ich nestretnete ani v nočnom bare hotela, kde budú ubytovaní. Jednak preto, lebo alkohol je prísne zakázaný, ale aj preto, lebo dodržiavajú režim ako v kláštore. To znamená, že vstávajú o piatej a spať chodia o pol desiatej. Samozrejme, s výnimkou dní vystúpení.

„Život v kláštore má prísne pravidlá. Vstaneme o piatej, do pol šiestej cvičíme, potom sú raňajky, zvyčajne sa jedáva fazuľová polievka. O ôsmej je vyučovanie, po obede je meditácia a tréning kung-fu. Ak si tréner všimne, že niektorý zo žiakov nezvládol všetky prvky cvičenia tak ,ako treba, má ešte doučovanie. Večer sa spoločne spieva sutra – budhistické texty. O pol desiatej sa ide spať,“ vymenúva majster Ši Jong-či.

Osemročný do kláštora

Keď sa dieťa dostane do šaolinského kláštora je to veľká prestíž pre celú rodinu. Potvrdzuje to aj tréner Wej-čua, ktorý sa v ňom učil od ôsmich rokov. Netají však, že nie je jednoduché ostať v takom veku bez rodiny. Pritom do kláštora prijímajú aj päťročné deti. „Niekedy mi bolo veľmi smutno,“ hovorí.

Mnísi, ktorí žijú v kláštore, za pobyt neplatia, na rozdiel od škôl kung-fu, ktorých je v okolí ako húb po daždi. Tréner Wej-čua dnes trénuje deti, v kláštore sa učia dokonca aj jeho vlastné. Ako je možné, že si mních založí rodinu? „Každý mních sa môže vzdať mníšskych sľubov a opustiť kláštor. Aj ja som sa po vyučení stal obyčajným človekom a oženil sa,“ hovorí tréner.

Jedlo dvakrát denne

O sympatickej otvorenosti kláštora hovorí aj manažér, Rakúšan Herbert Fechter, ktorý zostavil šou už v roku 1995 a cestuje s mníchmi po všetkých turné. Sám dodnes chodí do kláštora meditovať. „Pamätám sa na jednu Európanku, ktorá si chcela vyskúšať s manželom praktizovanie zen-budhizmu v kláštore. Keď som jej povedal, že nebudú môcť mať sex, zasmiala sa, že ten nemali už päť rokov. Pohoreli však na vegetariánskom jedle, ktoré sa servíruje len dvakrát za deň, naposledy na obed. Len bojoví mnísi totiž môžu jesť mäso a majú viac porcií kvôli energii. Meditujúci mnísi žijú oveľa asketickejšie. Povedala, že manžel by toto nezvládol,“ hovorí manažér s úsmevom.