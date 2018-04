Knechtová odmietala jesť a Jasmina sa dopovala cukrom. Prekvapí vás, vďaka čomu zvládal Habera natáčať do siedmej rána!

Dnes bude odvysielaná posledná časť speváckej šou pred priamymi prenosmi. Porote sa konečne podarí vytvoriť poslednú dvadsiatku najlepších. Nádejní speváci, ale aj samotná porota si prešli veľmi náročným nakrúcaním, keď museli doslova prebdieť až štyri noci po sebe. Natáčalo sa v naozaj mrazivých teplotách a na dvoch rôznych miestach v Českej republike. Porota aj súťažiaci sa prvú noc presúvali z Prahy do Libčic nad Vltavou, druhú noc sa nakrúcalo na prekrásnom zámku v Dobříši, aby sa na ďalšie dve noci všetci opäť stretli v industriálnej hale v Libčiciach nad Vltavou. Kto zvládol tieto namáhavé noci spomedzi súťažiacich najlepšie, môžete vidieť na obrazovkách, ale ako sa s nedostatkom spánku vyrovnala porota a moderátorka?

Jasmina Alagič (28) – Našťastie som tam nebola sama. Mala som tam skvelú kamarátku a úžasnú vizážistku Zuzku Šutjakovú, to znamená, že „ve dvou se to lépe táhne“. Zvládali sme to však ťažko. Pravdupovediac, na nočné nie sme zvyknuté, ale dobre, že to bolo iba pár dní. Pokiaľ sa to priveľmi neodrazí na mojej inteligencii a výzore, budem veľmi rada. (Smiech.) Pravidelne som sa dopovala cukrom, ako aj v bežnom živote. Ja jem sladké nonstop. Asi to mi pomáhalo.

Matěj Ruppert (40)– Klasicky. Kávička. A ovocie je dobrá vec, pretože vám dodá energiu, cukor, ktorý potrebujete, aby ste boli aktívni. A mám hlavne skvelú manželku, ktorá ma po „nočných“ na druhý deň nechá dospať. A bábätko a Anežka sa ku mne „pribatolia“ až tak o dvanástej.

Katka Knechtová (37) – Pila som toľko kávy, že by to asi zabilo aj koňa. To je asi taká najintenzívnejšia vec. Snažila som sa nejesť, pretože keď sa najem, som ospalá.

Ben Cristovao (30 )– Udržiavali sme sa tak, že sa snažili zabávať. Som rád, že máme takýto tím, s ktorým sa dokážeme uvoľniť a robiť hlúposti. Jednoducho, keď nakrúcate do rána do siedmej, musí byť aj zábava. A to sme robili zodpovedne.