Konečne je ROZVEDENÁ! Zuzana Marošová vyšla von s prekvapivými priznaniami

Zuzana Marošová (36) strávila roky v zahraničí a po návrate domov na Slovensko sa musela pripraviť aj na to, že nie každý ju prijme. Sebavedomá blondína však tvrdí: Kto je bez viny, nech hodí kameňom.

Na Slovensko ste sa vrátili po rokoch života v zahraničí. Ako sa vám začínalo odznova? Bolo to pre vás stresujúce, alebo, naopak, príjemné?

V podstate som ešte stále v tom „začiatku“. Je veľmi príjemné byť opäť medzi svojimi – s rodinou, priateľmi, s ktorými som vyrastala. Som komunikatívny človek a priateľov si nájdem všade, ale tie putá a korene, ktoré si budujete od malička, roky, nenahradí nič. Stresujúce je občas byť matkou aj otcom v jednom, hoci mám rodičov, ktorí mi vo veľkej miere pomáhajú a občas, keď je treba, deti postrážia. Situáciu myslím zvládam celkom dôstojne a robím maximum, aby boli moje deti spokojné a šťastné.

Báli ste sa, že si nenájdete prácu, alebo ste už mali pred návratom dohodnuté nejaké projekty?

Nejaké projekty som už mala dohodnuté a že si prácu nenájdem, som sa až tak neobávala. Zdravá, chvalabohu, som, ruky a nohy mám, a trošku rozumu už hádam tiež.

Teraz vás budeme vidieť v seriáli Semafor, objavíte sa ešte niekde? Plánujte sa vrátiť aj do divadla?

Divadlo zatiaľ neriešim, keďže je to vzhľadom na moje záväzky voči deťom zložité. V plesovej sezóne som moderovala a mala aj nejaké spevácke vystúpenia. A čo sa týka televíznych projektov, dajte sa prekvapiť.

Ak by ste neboli herečka, alebo ak by vám neprišli pracovné herecké ponuky, čo by ste robili?

V tejto chvíli robím skupinové tréningy v športovom supermodernom komplexe, ktoré sú zamerané na kondíciu, tanec, kardio cvičenia, kickbox. Dávam privátne hodiny salsy a mám rozpracovaných pár zaujímavých projektov. V blízkom čase by som rada urobila modelingový kurz so zaujímavými hosťami, ktorý bude mať pre dievčatá nielen estetický, ale aj náučný zmysel. Keďže som päť rokov spolupracovala s kráľovnami krásy, rôznymi návrhármi a modelkami, rada by som tieto skúsenosti využila. A potom je tu ešte jedna charitatívna akcia, ale detaily si zatiaľ nechám pre seba.

Po akom čase ste sa teraz vrátili pred kameru? Aké to bolo?

Pred kameru som sa vrátila po šiestich rokoch a bolo to aj príjemné, aj trošku s hrčou v hrdle. Som perfekcionista, vždy mi veľmi záležalo a záleží na tom, čo a ako robím, ale hlavne na perfektnom výsledku. Išla som do toho naozaj s veľkým rešpektom.

S akými reakciami ste sa stretli u kolegov?

Kolegovia boli príjemní a aj napriek tomu, čo sa popísalo, že na mňa reagovali nepríjemne, v reáli to nebola pravda. Reakcie boli naozaj až prekvapujúco milé, za čo som veľmi vďačná. Vážim si, že na mňa nezabudli.

Museli ste si dlho zvykať na Slovensko?

Nikdy som si neodvykla a pravdupovediac sa mi veľmi uľavilo, keď som sa vrátila. Doma je doma.

Čo bolo po návrate najkrajšie a, naopak, najťažšie?

Najkrajšie boli určite stretnutia po rokoch s ľuďmi, ktorých milujem. S rodičmi, so súrodencami, s priateľmi… A najťažšie? Priznať si, že nie všetky moje rozhodnutia v živote boli správne. Som narodená v znamení Leva – tvrdohlavá a neústupná a s tým sa často spája kopa komplikácií.

Ste ešte stále vydatá za Karola Mella?

Keďže sme už dosť dlhý čas pred mojím odchodom z Belize nežili v spoločnej domácnosti, logickým vyústením bolo rozvodové konanie, ktoré po dlhšom období pred pár mesiacmi zavŕšil tamojší súd ukončením manželstva.

Vaši chlapci Ivan Oleg a Marco Rado si v Prievidzi už našli kamarátov?

Samozrejme, už majú veľa kamarátov. Sú to milé a priateľské deti, takže sa rýchlo spriatelia.

Páči sa im v novej škole a škôlke? Nemali problém s jazykom?

Starší Ivan je piatak a darí sa mu fantasticky. Na vysvedčení mal dve dvojky, z toho jednu z hudobnej. Už bol na anglickej olympiáde a recitačnej súťaži, takže jazyk zvláda, až na malé gramatické pochybenia, veľmi slušne. Trénuje kickbox a ide mu to veľmi dobre, zrejme bude mať čoskoro svoj prvý amatérsky zápas. A mladší Marco je predškolák, tiež šikovný, do všetkého sa chce zapájať, navštevuje výtvarnú, angličtinu, hokej, kickbox, občas zápasenie. Takže v poobedňajších hodinách som povolaním taxikárka. Ako asi každý rodič.

Aký bol pre vás návrat na Slovensko? Mali ste obavy z toho, ako sa budú na vás ľudia pozerať?

Klamala by som, ak poviem, že nie. Ale nech hodí kameňom, kto je bez viny... Ľudia radi súdia a hlavne tých, o ktorých živote nemajú ani potuchy. Mohla by som zo seba spraviť obeť, ľutovať sa a vysvetľovať. Ale načo? Nemám potrebu nikoho presviedčať o svojej pravde a o dôvodoch svojich rozhodnutí. V konečnom dôsledku si každý následky svojho konania znáša sám. A tak je to aj u mňa.

Vyčistili sa vám niektoré vzťahy? Upravil sa vám počet priateľov po návrate?

Nikdy som nemala príliš veľa priateľov. Tí, ktorých tak môžem právom nazvať, tu boli, sú a aj budú. Tým som si istá.

Váš život pôsobí veľmi dobrodružne, máte pocit, že ste už zažili všetko?

To, v čom som žila, nebolo dobrodružstvo. Dúfam, že toho zažijem ešte veľa a už len to príjemné.

Aké je vaše životné motto?

Nesúď knihu podľa obalu.

Aký bol život v Belize? Väčšina ľudí si to predstavuje ako dovolenku, pláž slnko, pohoda a pokoj, nikto nič nerieši…

Táto predstava je veľmi mylná. Život je tam neskutočne drahý a krajina nie je ani zďaleka taká, akú nám ju prezentujú na obrázkoch. Viac ako dva roky pred návratom na Slovensko som tam už žila so svojimi deťmi sama a aby som to zvládla, mala som asi osem robôt naraz. Učila som v škole, v škôlke, piekla som torty, viazala kvety, precvičovala v dvoch posilňovniach, učila spoločenské tance, dávala som súkromné tréningy, mala detskú tanečnú skupinu. Nebolo to jednoduché, ale som tu a silnejšia ako predtým.

Keď porovnáte obchody, oblečenie služby – napríklad kaderníctvo, manikúra pedikúra… A bezpečnosť?

Neporovnateľné. Je tam obmedzený výber potravín aj oblečenia. Clo pri dovoze je neskutočne vysoké a dvakrát a viac preplatíte pôvodnú cenu. Málokto sa dovozom kvalitných vecí zo zahraničia zaoberá.

Čo vám tu v tomto smere chýba doma a čo vám chýbalo v zahraničí?

Tu mi chýbajú priatelia, ktorých som tam spoznala. A tam mi chýbala okrem rodiny a priateľov horalka.

Ako vyzerá váš život teraz? V čom je iný?

Som staršia, mám zodpovednosť nielen za seba, ale hlavne za svoje deti a po dlhom čase som bez stresu a relatívne šťastná.

Je pravda, že máte priateľa?

Dobrý pokus. Ako vždy – no coment.