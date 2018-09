Konečne. Kristíne Tormovej sa podarilo tri mesiace tajiť obrovské prekvapenie

Herečka a podnikateľka prežíva krásne životné obdobie - darí sa jej v práci, začal sa vysielať jej seriál Som mama a aj v súkromí lieta nad zemou. V máji sa vydala za muža, s ktorým dlho viedla iba biznis. Očaril ju vraj aj tým, že sa jej s ním veľmi ľahko komunikovalo a dokázal vyriešiť každý problém. Kristína si teraz postupne plní sen o bývaní v dome a dolaďuje detaily. A tiež prekonáva problémy... S humorom jej vlastným teraz opísala, ako zvládla ten s prekvapením pre svoje dvojičky Matildu a Elu, ktorým chystala detskú izbu. Chcela ich prekvapiť ale zdalo, že sa to nepodarí. "Dievky mali prísť domov 18:30. Od rána sme tu makali - majstri, tí čo stavali nábytok, pán, čo prišiel urobiť svietidlá a má punkovú kapelu, náš pán stavbyvedúci... A ja som odrátavala, koľko času ešte máme, aby sa mohlo uskutočniť toto veľké tri mesiace pripravované prekvapenie."

Vynadala si do maniakov

Ukázalo sa ale, že príde ešte väčší stres: "Ešte tri hodiny...a do toho taťo píše: Nezabudla si, že prídeme o 17:00? A ja že: Nevadí. Priznávam, prepálila som sa... musela som si na pol hodinu ľahnúť, hop čip magnézium...ale moja trdohlavosť s motiváciou “dnes budeme doma” bola šialená. Maniak, krava, premotivovaná matka. No ale, viete, splnila som som si sen o detskej izbe. Eee deťom samozrejme. Stihli sme to. Na minútu. Prvé, čo mi dieťa povedalo, že smrdím. A potom som im zaviazala oči. A postavila uprostred novej izbičky so snovými postielkami..." Kristína nazvala fotografiu na ktorej majú jej dcéry zaviazané oči strašidelnou ale aj úžasnou. Bude jej pripomínať deň, keď pre emócie nebolo čas na nejaké fotenie emócií, ktoré nastali po tom, ako dvojičky uvideli svoju izbu.