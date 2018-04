KONIEC LÁSKY Dary a Rytmusa: Takéto zábery už fanúšikovia na sociálnych sieťach neuvidia

Dara a Rytmus spôsobili svojim fanúšikom absolútny šok - každý na svojej sociálnej sieti oznámil rovnakým vyhlásením, že je koniec.

"V živote sú situácie, ktorým sa človek musí postaviť čelom. Ak na ňom máte razítko ako my dvaja, celite hromade ľudí naraz. Často aj v momentoch, ktoré chce človek riešiť za zatvorenými dverami, nie verejne, pred celým svetom. Náš život je ale verejný a tak to je aj s našim vzťahom. Ešte skôr než o tom začnú písať novinári, chceme aby ste to počuli od nás. Rozchádzame sa. Bohužiaľ, je to tak. A sme si vedomí že to nemrzí len nás.

Neuvidíte nás plakať ani na seba hádzať špinu. Žiadna nie je, rozchádzame sa v mieri. A práve z dôvodu, že sme si aj naďalej extrémne blízki, bolo veľmi ťažké si už pred pár mesiacmi priznať, že sa náš vzťah unavil a vysloviť slovo koniec. Po 7 rokoch spoločného života hlásime rozchod. A obaja vás snažne prosíme, odpustite si komenty v ktorých budete mať potrebu nakladať jednému a držať stranu druhému.

Tak ako to už vo vzťahu býva, môžeme za to obaja a je to naše slobodné a dobrovoľné rozhodnutie ísť odteraz vlastnou cestou....Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste nám fandili, to kvôli vám sme cítili potrebu zverejniť naše osobné prehlásenie tu, na našich sieťach."

Mnohí fanúšikovia nechceli veriť vlastným očiam, mnohí im zaželali veľa šťastia, niektorí si dokonca mysleli, že je to fejková správa a našla sa aj nahnevaná reakcia - sledovala ich totiž celá rodina... A teraz čo?!

O tom, že vo vzťahu nie je všetko v poriadku, sa špekulovalo už dlhšie - dvojica si síce postavila doma ale ani jeden nepoľavil vo svojom biznise. Rytmus sa viac vrhol na šport, Dara trávila veľa času so svojimi kamarátkami - posledný útek na Bali s dcérou Laurou trval dosť dlho, aj keď je pravda, že Rytmus tam za svojimi dievčatami neskôr pricestoval.

Pozrite si vo fotogalérii ich najkrajšie zábery, ktoré ponúkali svojim fanúšikom TU.