Koniec neverníka: Pozrite sa, ako dopadol Mel Gibson, keď sa ulakomil na mladú ženu!

Je to presne rok, čo sa hollywoodsky herec stal po deviaty raz otcom. Jeho mladá priateľka Rosalind Rossová mu totiž minulú zimu porodila syna Larsa Gerarda. Bol to ich prvý spoločný potomok po dvoch rokoch chodenia a pyšný tatko bol vtedy v siedmom nebi. Dnes však pôsobí celkom inak.

Predražená sloboda

Mel má deti rád. Inak by ich nemal deväť. S výnimkou jediného, však sedem počal so svojou zákonitou manželkou Robin. Keď sa s ňou po tridsiatich rokoch spoločného života rozišiel, draho zaplatil za slobodu. Dokonca sa dostal na špicu najdrahších rozvodov Hollywoodu. Sestra na zubnom prišla síce o slávneho manžela, no získala miliardy.

Z dažda pod odkvap

Jeho súčasná partnerka je o desať rokov mladšia než jeho najstaršia dcéra. Mel na ňu však vždy spieval samé chvály a na verejnosti sa správali ako hrdličky. Teda, donedávna. Aktuálne fotky naznačujú, že karta sa obrátila. Rosalind, poistená dieťaťom, si na nich bezstarostne vykračuje, kým jej polovička otrávene tlačí preplnený nákupný vozík s rodinným nákupom. Nuž ale, chcel mať mladú ženu, tak sa musí snažiť. Zdá sa, že príslovie - keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú - sa v tomto prípade potvrdilo. Len aby mu ten vtáčik zakrátko neufrnkol s niekým mladším...

Pozrite si fotogalériu TU.