Konkurentky: TOTO povedala Adela Vinczeová svojej nástupkyni v SuperStar Jasmíne Alagičovej!

To, čo sa už dva týždne v kuloároch šepkalo, je, zdá sa, isté. Novou moderátorkou šou Česko Slovenská SuperStar sa stala nie veľmi skúsená, no podľa ľudí z brandže talentovaná moderátorka Fashion TV a finalistka Miss Universe SR z roku 2009 Jasmína Alagičová.

Polepší si

„Nechcem predbiehať udalosti,“ odpovedala Jasmína záhadne, keď sme ju kontaktovali. Nemohla však odtajiť, že ju pred pár dňami bolo vidieť na rokovaní v známej bratislavskej reštaurácii. V tom istom čase sa tam objavila aj jej predchodkyňa Adela Vinczeová, ktorá neváhala svojej nástupkyni zagratulovať. „Povedala jej, že táto šou je fantastický projekt, vďaka ktorému sa aj ona dostala do povedomia a že jej drží palce,“ prezradil nám náš zdroj, ktorý rozhovor dvoch „sokýň“ náhodou začul.

Sama Jasmína to nepoprela: „Veľmi ma to od Adely potešilo,“ potvrdila krásna brunetka, ktorá vraj bola od prvej chvíle jasný favorit na lukratívny post. Podľa našich informácií o honorároch v minulosti by si Jasmína mohla vylepšiť konto štyrmi až piatimi tisícmi eur za jednu časť!