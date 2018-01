Kráska Daniela Peštová: K životu nepotrebuje žiadneho muža! Poradí si aj sama

Bol to ako príbeh z červenej knižnice. Obaja rozvedení, sklamaní láskou a túžiaci po niekom po svojom boku. Medzi Peštovou a Haberom preskočila iskra takmer pred osemnástimi rokmi, a hoci by nikto netipoval, že si práve títo dvaja padnú do oka, osud to tak zariadil. Neprekážal im ani fakt, že Daniela žila so svojím synom Yanickom (21) v New Yorku a Paľo na Slovensku. Ako sa hovorí, láska nemá hranice a v prípade tejto dvojice to platí do bodky.

Spriaznená duša

Daniela bola po rozvode s podnikateľom Tommasom Butim úplne zlomená a mužské pochopenie či otvorenú náruč potrebovala ako soľ. „Ani náhodou mi nenapadlo, že by som sa mohla niekedy rozviesť. Bolo to pre mňa veľmi bolestivé. Po rozvode som prestala byť taká naivná,“ vyjadrila sa Peštová pre české médiá s tým, že na vlastnej koži pocítila neveru. Tá ju v konečnom dôsledku však posunula v živote ďalej a zdalo sa, že v Haberovi našla oporu. Preto pred rokmi neváhala, pobalila sebe a synovi Yanickovi kufre a z New Yorku sa presťahovala späť do Česka.

„Po tom, ako sme sa s Paľom zoznámili na jednej akcii, ktorú sme spolu moderovali, lietal za mnou do Ameriky. Keď navrhol, aby sme sa presťahovali do Prahy, bola som nadšená. V tom čase mi začal New York akosi prekážať a zdal sa mi špinavý. V Prahe je pre nás všetko jednoduchšie – žijú tu aj moji rodičia, ktorí nám pomáhajú,“ vyjadrila sa Daniela, ktorá má so spevákom Ellu Joy Annu (15) a syna Paula Henryho (8).

Zmena rétoriky

Zdá sa však, že jej tvrdenie z minulosti o tom, aká je pre nich Praha ideálna, je dnes už neaktuálne. Dôvod? Povráva sa, že nad vzťahom Haberu a Peštovej sa zmráka a Daniela opäť pocítila potrebu vrátiť sa do Ameriky. Preto neváhala, zbalila deti a nabrala smer USA. Ide len o krátky výlet alebo o trvalejšiu záležitosť? „Daniela a Paľo sú stále spolu. No s tým rozdielom, že Daniela sa nedávno presťahovala z Prahy do USA, kde predtým žila. V Česku si jednoducho ani po tých rokoch nedokázala zvyknúť a s deťmi sa rozhodla odsťahovať. Keďže Paľo má v Česku a na Slovensku mnoho kšeftov, nemohol sa zbaliť a odísť. Tiež keď sa dá, chodí za rodinou za veľkú mláku,“ prezradil dobre informovaný zdroj pre denník Plus JEDEN DEŇ. To, že sa medzi nimi môže niečo diať, naznačujú však ich aktivity na sociálnych sieťach. Donedávna obaja pridávali spoločné fotky, dokonca aj intímnosti, no tomu už odzvonilo. Každý akoby žil vlastný život, pričom jeden nezasahuje do pôsobiska toho druhého. Daniela je aj natoľko samostatná, že si sama pribila na stenu obrazy a mužské ruky jej očividne netreba…

Tichá domácnosť

Je síce pravda, že o dvojici už párkrát išli chýry, že sa rozchádzajú, no nikdy sa nepotvrdili. Ak aj nejaké krízy medzi nimi boli, čo je pri dlhoročných partnerstvách normálne, darilo sa im skrývať ich pred verejnosťou. Teraz sa však pošuškáva, že Danielina cesta do USA mala iné pozadie, nielen pracovné. Že by sa opakovali okolnosti, ktoré Habera už zažil s prvou manželkou Naďou a na ktoré sa nedá zabudnúť? „Boli sme spolu toľko rokov, mali sme dcéru – nebolo to ľahké. Vtedy som bol na tom vážne zle. Obidvaja sme vedeli, že často máme tichú domácnosť, tak sme podali žiadosť o rozvod. Vždy hovorím otvorene, ale niekedy to tak ani nemyslím. Niektoré veci som nemusel svojej žene povedať, ale to sa jednoducho už nedá napraviť,“ sypal si v médiách popol na hlavu spevák, ktorý si očividne dokáže uznať aj chyby.

Možno práve vďaka skúsenostiam z minulosti sa Habera s Peštovou nevrhli do manželstva a obaja mali na to rovnaký názor. „Keď príde reč na manželstvo, som trošku skeptik. Dať niekomu sľub, kým nás smrť nerozdelí, je sľub, ktorý nie som schopná dať. Život dokáže byť zložitý a komplikovaný, že keby som niečo také sľubovala, klamala by som. Keď si chcete niekoho vziať, nikto sa vás na nič nepýta a zosobáši vás. Pri rozvode však musíte vysvetľovať prečo. Urobila by som to naopak,“ šokovala svojou otvorenosťou pre expres.cz modelka, ktorá z racionálnych dôvodov odmietla povedať svojej polovičke áno. Pre niekoho možno zvláštne, pre niekoho možno rozumné...

Pre Danielu je najväčším strašiakom vo vzťahu, keď si dvaja nemajú čo povedať, no či je to aj dôvod ich aktuálneho odlúčenia, to je otázne. Pravdou však zostáva, že ak Daniela plánovala odchod do Ameriky, určite to nebolo rozhodnutie zo dňa na deň. Plánovali to isto dlhšie, keďže aj Ella a Paul Henry sú školopovinní a takéto životné kroky sú dobre premyslené. Dlhšie odlúčenie vzťahom nepomáha. Ak by sa táto dvojica raz rozišla, bolo by to sklamanie pre všetkých, ktorí majú tento sympatický a úspešný pár radi a možno na lásku až za hrob predsa len veria.