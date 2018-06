Kráske zo šou Dievča za milión pripravil život ťažkú skúšku. Ako zvláda výchovu syna s Aspergerovým syndrómom?

Najprv to vyzeralo ako príbeh vystrihnutý z romantického filmu – svadba z lásky, narodenie syna a všetky radostné chvíle okolo toho. Michaela však netušila, že ju a manžela Nidala čaká náročná životná skúška. Začalo sa to, keď mal Miškin syn tri roky. Bol síce zdravý, ale isté signály naznačovali, že od iných detí sa líši v správaní. Časom vyšlo najavo, že zato môže Aspergerov syndróm.

Šikovný chalan so syndrómom

„Nie je to choroba ani postihnutie. Môj syn je iba iný a svet vníma inak ako my. Kedysi naša spoločnosť tieto deti posielala do nápravnovýchovných zariadení, lebo robili zlobu, nikto sa nepokúsil s nimi komunikovať a pracovať. Aj dnes, je, bohužiaľ podobný trend, že týchto ľudí alebo deti spoločnosť čiastočne odmieta. Aj keď diagnostika napreduje, stále máme zastarané normy, hlavne čo sa týka školstva,“ začala svoje rozprávanie Michaela, ktorá musela vďaka synovej „inakosti“ toho v živote veľa preskákať. Problémy sa začali v škôlke, keď sa u neho Aspergerov syndróm začal prejavovať v prvých náznakoch. „Tieto deti majú chybný program v sociálnych interakciách. Neznamená to, že nie sú empatické, práve naopak. Len nevedia čítať mimiku toho druhého. Keď sa napríklad neusmievam, syn si myslí, že som smutná. Ja mu preto musím trpezlivo vysvetľovať, že za tým môže byť niečo iné – že sa nudím, hnevám sa alebo len rozmýšľam. S týmito deťmi sa musí veľmi veľa pracovať, aby sme ich pripravili na život, aby ho mali normálny. Je to však náročné, lebo pre ne a celkovo pre rodiny s deťmi s diagnózami tohto typu nie sú špeciálne programy či podpora štátu,“ krúti hlavou Michaela, ktorej syn je síce nadpriemerne inteligentný, no museli mu už štyrikrát meniť základnú školu.

Dnes deväťročný chlapec totiž so svojím IQ rozhodne nepatrí do špeciálnej školy, no v tej normálnej dokáže ťažko udržať pozornosť, čo sa neraz nepozdávalo iným rodičom. „Má problémové správanie, to nepopieram, a občas sa správa nevhodne,“ hovorí celkom otvorene, no dodáva, že ak sa jeho konanie adekvátne vysvetlí spolužiakom a rodičom, zväčša ho dokážu aspoň sčasti pochopiť a pomôcť mu spôsobom, akým to chlapec akceptuje. Komunikáciou a trpezlivým vysvetľovaním.

Čo na srdci, to na jazyku

Michaelin syn má napríklad poruchu vyhodnocovacích funkcií. To znamená, že rovnako reaguje doma aj na verejnosti. Neraz Mišku dostal do trápnej situácie, keď vykríkol: „Mami, tá teta je tučná! – alebo: Ten narodeninový darček sa mi nepáči!“ Na prvý pohľad to totiž vyzerá, že má nevychovaného syna. Nidal však len nedokáže vyhodnotiť, čo a kde je vhodné povedať, aj keď v konečnom dôsledku len úprimne povie to, čo si myslí. Tréningom a trpezlivým prístupom sa však toto správanie dá skorigovať a Miške sa to postupne darí. Žiada si to však veľa jej vnútornej sily.

Chlapca navyše dokážu rozladiť podnety z okolia. Ťažko predvídať, čo ho vyhodí z kontextu. Aj obyčajná cesta na zmrzlinu musí byť vopred premyslená. Dnes už Miška vie, že synovi nemôže povedať: „Ideme na čokoládovú zmrzlinu,“ pretože keby ju náhodou nemali, spanikáril by a domov by sa išlo s plačom. Skúsenosti ju naučili, že povie: „Ideme na zmrzlinu, no neviem ešte, akú budú mať, rozhodneme sa na mieste!“ Rád chodí aj do kina, ale nezvládne sedieť vedľa cudzieho človeka. Preto sa na každú situáciu treba rozhovorom vopred pripraviť.“ Jej práca matky je teda na plný úväzok, najmä keď má doma aj trojročnú dcérku. Braček ju akceptuje a dovolí jej to, čo nikomu inému. Michaela ako akčná žena popri deťoch stíha prácu redaktorky v jojkárskej šou Supermama. Tam, paradoxne, vďaka odborníčke, ktorú pozvali do štúdia, zistila, že Aspergerov syndróm sa týka aj jej syna.

Ideálny manžel

Veľa mužov pred problémami v rodine uteká a choroba či starosti detí zostávajú na pleciach matky. To však nie je Miškin prípad. Manžel, ktorý má palestínske korene, je jej oporou. „Má veľký zmysel pre rodinu a neskonalú úctu k ženám. Je to zakorenené vďaka výchove. Vždy ma vo všetkom podporoval, no obaja vieme, že naše dieťa nám otvorilo oči a urobilo z nás lepších ľudí. Sme mu za to vďační,“ hovorí Miška, ktorá má oporu aj v širšej rodine a v kamarátoch, ktorí sa však pre jej syna prefiltrovali. Na jednu krehkú ženu je toho viac než dosť a určite nebolo jednoduché sa so všetkým vyrovnať. Pomáhal jej nejaký odborník? „Už nejaký čas chodím pravidelne k psychologičke. Veľmi dlho som to odkladala s ospravedlnením, že dosť chodím do poradní so synom. Dnes mi to však veľmi pomáha, lebo riešime problémy konštruktívne a naučila ma, akým spôsobom si uľahčím veci ja sama,“ hovorí veľmi otvorene na záver žena, ktorá si zaslúži veľkú poklonu.

Rodina drží spolu

Miška so synom pravidelne navštevujú rôzne terapie a sedenia, ktoré zlepšujú jeho stav. „Deti s Aspergerovým syndrómom majú chybný program v sociálnych interakciách. Neznamená to, že nie sú empatické, práve naopak. Len nevedia čítať mimiku toho druhého, “ vysvetľuje ryšavka, ktorá má vďaka svojmu synovi božiu trpezlivosť.