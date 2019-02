Krásna Dominika Morávková nám ukázala fotku z puberty. Toto je naozaj ona?

Blondínka sa dostala do povedomia najmä vďaka seriálu Divoké kone, kde si pred dvoma rokmi zahrala milenku. Je to však aj skvelá hudobníčka s vlastnou kapelou S hudbou vesmírnou. S kolegami potom milo prekvapili, keď moderovali úspešnú šou Zem spieva. Dominika momentálne účinkuje v komediálnom seriáli Autoškola a popri tom stíha aj mamičkovské povinnosti. Doma spolu s manželom Jánom vychovávajú takmer už trojročnú dcéru Amálku.

To, či sa čoskoro rozhodnú dopriať malej aj súrodenca, ešte nevedia, ale ona si spoločnosť svojich bratov a sestier nevie vynachváliť. „Nezabudnem na to, aký krásny vzťah som už od detstva mala so svojím starším bratom. Ešte dlho sme sa držali za ruky, keď sme kráčali do školy, teda až kým sme z toho nevyrástli,“ spomína.

Bez frajerov

Pamätá si, že ako väčšina detí, aj ona zo seba chcela robiť dospeláčku, ktorá sa bude páčiť chlapcom. „Žiaľ, vždy sa im páčila skôr moja kamoška. A v puberte som toho s frajermi tiež veľa nenastíhala, keďže som veľmi veľa času trávila v dramatickom krúžku, kde som začala privoniavať k herectvu. Tam som prežila veľmi pekné časy,“ hovorí. Dnes je z nej nielen mama a manželka, ale aj krásna žena, ktorá sa o seba stará, a to hlavne prírodnou kozmetikou, pravidelným ranným cvičením jogy a zdravo sa stravuje.