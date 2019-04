KRÁSNE retro fotky známej moderátorky. Priznáva, že až po štyridsiatke sa uvoľnila

Ešte pred tým, ako si sadla do hlásateľského kresla, robila Emma Tekelyová modelku. Priznala, že vďaka tejto profesii sa naučila, čo jej pristane.

„Sedí mi minimalizmus, hoci v mode platí – nikdy nehovor nikdy. V štyridsiatke som bola väčší klasik ako teraz, pravidlo, že vekom treba ubrať, sa vtedy bralo vážne. Dnes je dôležitejší osobný štýl, ktorý nestarne. Móda už nerobí rozdiely vo veku. To len mnohé ženy sa jej vekom boja. No druhý extrém je, keď si myslia, že mladá móda ich omladí – to je omyl. Viac rokov rovná sa viac rozumu aj vycibrenejšie módne IQ,“ povedala prednedávnom pre Šarm.

Omladzujte sa ako ona

Nielen o šatník, ale aj o pokožku sa treba dobre postarať. Emma Tekelyová nedá dopustiť na tvárovú gymnastiku, dvakrát do týždňa chodí na kyslíkové inhalácie a kyslíkové ošetrenie pleti. „Pijem len špeciálnu spinovanú vodu, ktorá prenikne hladšie do buniek a zregeneruje ich,“ odhaľuje tajomstvo svojho vzhľadu. Okrem toho pije špeciálny nápoj proti starnutiu, ktorý obsahuje vitamíny B a C, kolagén, keratín aj elastín. Rejuvenizáciu tváre a dekoltu si dopraje raz za pol roka.