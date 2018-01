Krasokorčuliarovi Alexejovi Jagudinovi fanúšičky ležali pri nohách, mohol si vyberať. Kým dostal tú PRAVÚ, prežil búrlivé časy

Slovensko sa má na čo tešiť. Už 27. februára máte možnosť uvidieť v Bratislave na jednom ľade šesť olympijských víťazov, štrnásť majstrov sveta a muža, ktorý zmenil krasokorčuliarsku históriu – Alexeja Jagudina (37). Tento sympatický Rus je jediným krasokorčuliarom na svete, ktorý v starom systéme bodovania dostal na zimných olympijských hrách štyrikrát známku 6 za umelecký dojem. Do Bratislavy príde rodák z Petrohradu aj so svojou krásnou manželkou Tatianou Totmianinovou (36), ktorá len pred dvoma rokmi porodila ich druhé dieťa.

Cesta k spoločnému životu nebola priamočiara. Aj keď sa v súvislosti s obletovaným Alexejom nepísalo o žiadnych konkrétnych ženách, on sám sa pre ruské médiá netajil s tým, že kým stretol Tatianu, jeho srdce mnohokrát vzbĺklo… „Moji rodičia sa rozviedli prakticky hneď, ako som sa narodil. Milovať a vážiť si rodinu ma naučil život, okolnosti...“ povedal Jagudin, ktorého otec opustil rodinu a odišiel do Nemecka, keď mal len štyri roky.

Alexeja vychovávala mama, na ktorú nedá dopustiť. Vďačí jej za to, že ho už ako štvorročného priviedla na ľad, bol totiž chorľavý a chcela mu podporiť imunitu. Zároveň mu však vštepila, aké dôležité je vzdelanie.

Aj vo Francúzsku

Rodina krasokorčuliara, ktorý má doma na poličke množstvo cenných trofejí, žije prakticky vo dvoch krajinách. Vo Francúzsku si s Tatianou kúpili dom. „Nemôžem povedať, že žijeme celý čas vo Francúzsku. Žijeme tam, kam nás zavedie naša práca. Milujem svoju krajinu, som hrdý na to, že som Rus, a hrdosť na svoju krajinu vštepujeme aj našim deťom. Staršia Líza sa učí tak vo Francúzsku, ako aj v Rusku. Chcem, aby moje dcéry mali možnosť poznať francúzsku kultúru, ktorá kedysi bola v cárskom Rusku základom. Preto sa učia ruštinu aj francúzštinu,“ povedal nedávno pre ruský server dni.ru.

Poslala ho preč

Na svoje prvé stretnutie spomínajú Alexej a Tatiana rôzne. Alexej povedal, že prvýkrát uvidel Táňu v Petrohrade na štadióne, kde trénoval. On mal vtedy pätnásť, ona štrnásť. Viac ho však zaujímal jej krasokorčuliarsky partner, s ktorým začala trénovať. Bol to totiž jeho kamarát. „Táňu som si prakticky vôbec nevšímal,“ zaspomínal si v rozhovore pre 7days.ru.

Zato Táňa si ho všimla o čosi skôr. „Pricestovala som do Moskvy na nejakú krasokorčuliarsku súťaž. Ubytovali nás všetkých v jednom hoteli. Bola som v izbe s dvoma kamarátkami. V jeden večer k nám nazrel Jagudin – už v tom čase to bol známy zabávač okolia. Bavil sa len s mojimi kamarátkami, smiali sa, bláznili… Mne sa strašne chcelo spať, a tak som mu povedala, nech ide do svojej izby. Bez mihnutia brvou mi odpovedal, aby som odišla ja…“ Táňa ho neposlala do čerta, iba sa odvrátila a snažila sa zaspať. „Nikdy nedávam priechod svojim emóciám, som zdržanlivý človek,“ vysvetlila.

Rozchod

Alexej vedel, že je to skôr seriózne mlčanlivé dievča, ktoré nie je veľmi naklonené žúrom, a tak mu nenapadlo usilovať sa o ňu: „Ja som žil ľahko, slobodne, stretával som sa s dievčatami, rozchádzal sa…“. Netajil, že kým sa nedal dokopy s Táňou, rozchody s láskami ho veľmi netrápili.

Dvaja úspešní krasokorčuliari sa zblížili po tom, ako skončili vo veľkom športe a obaja súhlasili s vystupovaním v jednej ľadovej šou, s ktorou sa vybrali na turné. Spoločné trávenie času prerástlo do väčšieho citu, rozumeli si. Rozhodli sa dokonca žiť pod jednou strechou, ale vo vzťahu časom začali vznikať trhliny. Táňa si chcela založiť rodinu, Alexej mal pocit, že má ešte veľa času – a tak odišiel…

Prešiel však čas a on pochopil, že krásna športovkyňa je jeho osudom. „Pochopil som, že Táňa je môj človek. Je prirodzená, otvorená, smeje sa, je mi s ňou dobre… A ako len varí, ako v tej najlepšej reštaurácii!“ spieval ódy na svoju partnerku pre portál 7day. ru pred rokmi, keď sa mala narodiť ich prvá dcéra. Zamilovaný muž bol hrdý na to, že sa veľmi zmenil – Táňa sa preňho stala stredom vesmíru a dokonca si sypal popol na hlavu, ako mohol kedysi toľko odkladať otcovstvo. V tom čase boli zasnúbení.

Rýchla svadba

Svadbu mala dvojica však až po tom, ako sa im narodili obe dcéry – Líza (9) a Michelle (2). Svadba nebola pompézna, prebehla v tichosti tak, ako sa kedysi dohodli. Vzali sa na úrade v meste Krasnojarsk, pretože tam majú veľa kamarátov. Na sociálnu sieť jedného februárového dňa roku 2016 zavesili fotografiu obrúčok…

Obrad dlho neplánovali, bolo to skôr spontánne rozhodnutie. Na jednej autogramiáde sa navzájom podpichovali, že už toľkokrát sa vo svojom živote podpísali, že by sa už mohli podpísať aj na matrike. Svadba bola o desať dní! Nevesta si nerobila veľké starosti so svadobnou róbou – vraj vošla do jedného obchodu a jediné šaty, ktoré jej sadli, boli modré. Tak sa v nich vydala...

V dobrom aj v zlom

Manželia sú stále veľmi aktívni, vystupujú spoločne v rôznych ľadových šou. Čo bude ďalej, to Alexej veľmi nerieši. „Myslím si, že o desať rokov sa budem zaoberať tým istým, čím dnes. Hoci ktovie, som človek, ktorý žije dneškom, maximálne zajtrajškom. Preto dlho dopredu neplánujem...“ povedal novinárom muž, ktorý si vytrpel aj veľa fyzickej bolesti. Musel totiž podstúpiť operáciu bedrového kĺbu.

Muž a žena, ktorí sa kedysi viackrát rozišli, aby neskôr predsa len vytvorili nádhernú rodinu, sú si jeden druhému oporou. Keď zomrela Tánina milovaná mama, ktorá mala ťažkú autonehodu, Alexej bol pracovne vo Švajčiarsku, kde mal vystúpiť na medzinárodnom ekonomickom fóre v Davose. Hneď ako priletel na miesto, zavolal jej. Keď sa od nej dozvedel, čo sa stalo, prvým lietadlom letel naspäť.

Smrť mamy sa Tatiane spája aj s novým životom: „Keď sme sa s Alexejom rozhodli mať dieťa, nedarilo sa nám. No neskôr sa stal zázrak. Keď mi Boh zobral mamu, zmiloval sa nado mnou a vdýchol do mňa nový život,“ povedala dnes šťastná mama dvoch krásnych dcér.