Kraus a Marcin novým Susedom neverili a báli sa neúspechu. Prečo sa k nim vrátili?

Andy Kraus (50) a Peter Marcin (51) dali hlavy dokopy a stavili na starý úspech. Nie je žiadne tajomstvo, že kedysi úspešná dvojica tvorcov zábavných relácií sa rozišla na osem rokov. Bolo to po tretej sérii sitkomu Susedia. Aj vtedy sa obaja vyjadrovali, že už to medzi nimi nebolo ono.

Išli sme si na nervy Dnes však hovoria inak: „Myslím, že náš konflikt bol nafúknutý,“ hovorí Andy Kraus a Peter Marcin ho okamžite so smiechom dopĺňa: „Išli sme si už dosť na nervy v rámci roboty. My sme spolu robili asi dvadsať rokov. Sme autorská dvojica, vypotiť každý týždeň zábavnú reláciu… Jedného dňa to jednoducho príde a poviete si, už dosť!“ Hrozne sa bojím Pracovný návrat bol vraj pozvoľný. Občas sa niekde stretli, až to opäť prerástlo do kávičkovania v snahe vymyslieť niečo nové.

Bez problémov však priznali, že neprišli na nič lepšie ako oprášiť Susedov. Aj keď s veľkými obavami. „Čo sa týka sledovanosti, hrozne sa bojím,“ priznal Peter Marcin pred spustením seriálu. „Nikdy nemáte istotu, či to vyjde alebo nie. Ale povedali sme si, že najmenšie riziko je nerobiť veľké zmeny,“ dodáva Andy a z prvých diváckych reakcií sa zdá, že stávka na istotu vyšla.