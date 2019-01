Krištáľové krídlo: Frajer Buckingham zapadol do rodiny a Ďuďo z Hexu je pravý bojovník!

Laureáti ocenenia Krištáľové krídlo za rok 2018 sú už známi a galavečer sa, ako inak, niesol v slávnostnom šate. Spoluorganizátorom tohto podujatia bola aj naša spoločnosť News and Media Holding a nenechalo si ho ujsť viacero známych osobností zo sveta šoubiznisu, ale aj z iných odvetví.

Už sa neskrýva

Počas minulého ročníka Krištáľového krídla si cenu v kategórii Rock Pop Jazz odniesla domov speváčka Celeste Buckingham (23). Tento rok tmavovláska odovzdávala ocenenie v kategórii hudba a prekvapivo sa miesto na pódiu neušlo jej, ale užila si ho mladšia zo sestier- Carmel. Známejšia Celeste sa tak ocitla v novej úlohe diváka. Na raute netajila hrdosť na sestru, čo jej aj náležite dala najavo. Priznala nám, že v hľadisku prežívala asi väčší stres, ako ona na pódiu.

Prítomnosť trémy nám potvrdila aj Carmel (20). „Väčšinou ju nemávam, ale toto bola výnimka. Bol to veľký večer a bolo mi cťou spievať a ešte aj po slovensky,“ prezradila nám svojou lámavou slovenčinou Carmel, ktorú na Krištáľové krídlo obliekla návrhárka Zarina Šimkovič.

Celeste, ktorá sa tiež blysla v krásnej telovej róbe priznala, že nejaké tie kilá pribrala a nesnažila sa nič zakrývať. Všetkých neprajníkov a kritikov upozorňuje, že takto sa cíti výborne. A nech si každý negatívne hodnotenia nechá radšej pre seba. Svojmu priateľovi Alešovi Mlátilíkovi (41) sa očividne páči taká, aká je. Čo sa dvojice týka, bolo to po prvýkrát, čo sa spolu ukázali na veľkej spoločenskej akcii. „Povedal mi, že by chcel ísť so mnou na Krištáľové krídlo, tak sme išli spolu," vysvetlila nám. Zdá sa, že Aleš do rodiny zapadol celkom dobre. Zatiaľ čo Celeste dávala rozhovory prítomným novinárom, on sa venoval jej mame a konverzoval s ňou plynulou angličtinou.

Bojovník

Nominovanými v kategórii populárna hudba bola aj kapela Hex, ktorej prvenstvo „vyfúkli“ kolegovia zo skupiny IMT Smile. Aj napriek tejto skutočnosti sa bavili výborne a veľkým prekvapením bola aj účasť speváka a zakladateľa Hexu Petra Ďuďa Dudáka (45), ktorý zvádza boj so zákernou rakovinou pankreasu. Hoci bol očividne pochudnutý a zoslabnutý, úsmev na tvári ho počas celého večera neopúšťal a v spoločnosti kolegov sa cítil očividne ako ryba vo vode.