Krištáľové krídlo: Zomieranie zasiahlo každého. V jednom momente nemohol ostať nikto sedieť

Slávnostný galavečer moderovali herečka Karin Haydu a Libor Bouček. Kto napokon získal prestížne ocenenie?

Divadlo a audiovizuálne umenie

Miroslav Dvorský

Miroslav Dvorský je svetoznámy operný spevák, ktorý pred 15 rokmi naštudoval postavu z Pucciniho opery Tosca. V roku 2004 ju v opere San Francisco odpremiéroval a odvtedy ju stvárňuje po celom svete. V roku 2018 mal nesmierne úspešnú premiéru konečne aj na slovenskej scéne.

Z prejavu: "Divadlo je pre mňa od mladosti jedným veľkým snom, potom sa stalo túžbou, dnes je to veľká vášeň, ktorú potrebujem do života."

Hudba

Roman Patkoló

Roman Patkoló je vynikajúci medzinárodne uznávaný kontrabasista. V roku 2018 získal ocenenie OPUS KLASSIK, nové vyznamenanie v oblasti klasickej hudby v Nemecku, ktoré bolo v tomto roku udeľované po prvýkrát. Za CD The Six Seasons sa stal Inštrumentalistom roka.

Z prejavu: "Je to pre mňa obrovská česť, pozitívny šok. Chcem sa poďakovať ľuďom, ktorí mi vždy pomáhali... aj mojej mame. Ďakujem celému Slovensku."

Filantropia

Mgr. Jana Danišová

Jana Danišová je zakladateľka jedinečného sociálneho projektu vnucka.sk, ktorý vytvára rodinu pre osamelých seniorov. Projekt realizuje funkciu a služby tzv. profesionálnej vnučky. Ambíciou projektu je hlavne zmena postavenia a vnímania seniorov v spoločnosti, ktorí sú často na okraji záujmu. V roku 2018 získal projekt Vnučka mnohé prestížne ocenenia, medzi inými aj „Sociálny čin roka“.

Z prejavu: "Som dojatá, že som získala takúto prestížnu cenu... Ďakujem aj za moje babičky a deduškov, ktorí teraz určite pozerajú..."

Šport

Mgr. Zuzana Rehák Štefečeková

Zuzana Rehák Štefečeková v roku 2018 vybojovala na Majstrovstvách Európy v Rakúsku v individuálnej streľbe bronzovú a striebornú medailu, v tímovej streľbe striebornú a zlatú medailu. Na Majstrovstvách sveta v Kórei sa stala dvojnásobnou svetovou šampiónkou.

Z prejavu: "Chcem sa poďakovať aj trénerovi, ktorý so mnou pracuje už 23 rokov a mojej rodine, lebo len vďaka nej tu môžem stáť."

Publicistika a literatúra

Doc. PhDr. Etela Farkašová, CSc.

Etela Farkašová je filozofka, prozaička, esejistka, poetka a čerstvá držiteľka Čestnej pocty za celoživotné literárne dielo. V románe Scenár prináša citlivý pohľad na problematiku vytesňovania starnutia zo spoločenského kontextu. V roku 2018 získala ocenenia Anasoft litera a Cenu Ladislava Ťažkého.

Z prejavu: "Táto kniha sa väčšinou charakterizuje ako kniha o stárnutí. Aj ja som sa vyrovnávala so starobou v spoločnosti, ktorá chce mať dynamických a výkonných ľudí, ale je to knižka aj o medzigeneračnom porozumení. Moja túžba je, aby sa mentalita spoločnosti zmenila k väčšej empatii k tým, ktorí nemôžu byť výkonní alebo nemohli byť výkonní nikdy."

Populárna hudba

IMT Smile

Skupina IMT Smile je na slovenskej hudobnej scéne už 21 rokov. V roku 2018 kapela vydala nový album Budeme to stále my, z ktorého sa len za prvý mesiac predalo viac ako 8500 nosičov. Kapela úspešne vypredala letné a vianočné turné v Bratislave a Košiciach. Videlo ich IMT Smile viac ako 60 tisíc divákov.

Krištáľové krídlo si osobne neprevzali, boli mimo Slovenska.

Hospodárstvo

Ing. Miloslav Čurilla

Miloslav Čurilla je predseda predstavenstva najväčšieho slovenského celulózo-papierenského podniku Mondi SCP Ružomberok. V roku 2018 po piatich rokoch náročnej prípravy začal s výstavbou najmodernejšieho papierenského stroja, ktorý bude vyrábať nový inovatívny produkt na báze zberového papiera.

Z prejavu: "Teší ma, že bol ocenený priemysel. Moderný, konkurencieschopný priemysel je predpoklad pre úspešnú spoločnosť. Je potreba investovať do tradičných priemyslov na Slovensku - máme stroj z roku 1907, ktorý 112 rokov vytvára pracovné miesta pre našich zamestnancov, prežil Rakúsko-Uhorsko, Československo a aj počas Slovenskej republiky vytvára hodnoty pre celú spoločnosť."

Inovácie a startupy

MUDr. Tomáš Brngál

Tomáš Brngál je spoluzakladateľ firmy VIRTUAL MEDICINE, ktorá vytvorila aplikáciu Human Anatomy VR. Prostredníctvom nej už umožnili desaťtisícom ľudí z viac ako 150 krajín sveta nahliadnuť do ľudského tela pomocou virtuálnej reality. Je členom rebríčka Forbes 30pod30. Vybudoval sesterskú spoločnosť VIRTUAL EVERYTHING. Tá vytvára VR/AR aplikácie pre spoločnosti z automobilového priemyslu, bankovníctva, telekomunikácií atď.

Z prejavu: "Je mi cťou stál, sám by som to nedokázal. Ocenenie patrí celému tímu, ktorá pilne pracuje na inováciách. Keď sme so spoločníkom Milošom začínali, len málo ľudí nám verilo. Hlavne ďakujem rodičom za východu a čo pre mňa urobili."

Medicína a veda

MUDr. Michal Hulman, PhD.

Michal Hulman je prednosta Kliniky kardiochirurgie v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb. Jeho tím má na konte viac ako 200 úspešných transplantácií srdca. Ako prvý v rámci V4 implantovali umelé srdce pacientovi, s priamym ohrozením života. Tento pacient sa tak stal prvým Slovákom, ktorému bije v hrudi kompletne umelé srdce.

Z prejavu: "Je to cena nielen pre mňa... Chcem sa podakovať všetkým kolegom a kolegyniam - od ošetrovateľov až po lekárov, zaslúžia si túto cenu. Chcem sa poďakovať všetkým manželom a manželkám, ktorí často prichádzajú o svojho partnera počas večere alebo osláv."

Výtvarné umenie

Akad. soch. Ján Ťapák

Ján Ťapák je autorom nespočetného množstva diel s odkazom na stáročné tradície. V roku 2018 vyrazil dych svojou veľkolepou výstavou „V srdci“ v bratislavskej Danubiane. Za ostatný rok patrí k jednej z najúspešnejších a najnavštevovanejších expozícií.

Z prejavu: "Socharina mi umožnila strašne veľa vecí, cítiť rozumom a myslieť srdcom. Je to dobrodružstvo."

MIMORIADNA CENA

MUDr. Kristína Križanová

Kristína Križanová je nestorkou a priekopníčkou paliatívnej starostlivosti na Slovensku. V roku 1995 spoluzakladala prvé oddelenie paliatívnej starostlivosti, pracovala ako primárka na oddelení paliatívnej starostlivosti Národného onkologického ústavu v Bratislave. Je aktívna v slovenských aj medzinárodných organizáciách v oblasti paliatívnej medicíny, prednáša pre študentov aj laickú verejnosť, spolupracuje s dobrovoľníkmi a podieľa sa na množstve osvetových aktivít. V súčasnosti je aj odbornou garantkou mobilného hospicu Slnečnica v Bratislave.

Z prejavu: "Moji ľudia musia o trochu šťastia v živote zápasiť... Snažíme sa, aby dostali všetky druhy podpory, ktoré im môžeme dať... Zomieranie a smrť sú neodvratné, finále života je potrebné stráviť so svojimi najbližšími, bez úzkostia a strachu. Mnohokrát musia pomáhať lekári a setry, aby chorí a blízki dokázali prežiť toto obdobie dôstojne. Čudujem sa, že spoločnosť sa o túto oblasť málo zaujíma. Je to ocenenie nielen pre mňa, ale aj pre tých, ktorých sprevádzame pri zomieraní a pre mojich spolupracovníkov, ktorí budú pokračovať v práci. Ďakujem aj tým, ktorí sa pozerajú... je mi cťou." Potom, ako doktorka Križanová dokončila svoj prejav, postavili sa všetci prítomní v sále. Obetavá práca lekárky, ktorá sa denne dotýka stále tabuizovanej smrti, zasiahla každého z prítomných.