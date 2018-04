Kristína Greppelová zo seriálu Prázdniny podstúpila malý kozmetický zákrok. Teraz jej robí starosti

Keď sa známych žien pýtame, bez čoho by nevyšli na ulicu, väčšinou sa v odpovediach zhodujú – bez mobilu, lesku na pery alebo púdru. V prípade herečky Kristíny Greppelovej je to inak. „Nikdy nejdem von bez smetí, lebo vždy keď odchádzam z domu, beriem so sebou, čo treba vyhodiť,“ hovorí. Ako gynekologička Klaudia v seriáli Prázdniny má dokonalú pokožku, ale v skutočnosti so svojou pleťou nie je až taká spokojná. „Žena nikdy nie je so sebou spokojná úplne. Ale keď už mám povedať, čo sa mi na sebe páči, tak myslím, že mám celkom v pohode pery, aj nechty mám pekné,“ hodnotí sa.

Problémy s lepkom

Kristína sa kedysi pýšila bezchybnou pokožkou, ale keď sa jej narodil syn Adamko, všetko sa zmenilo. „Ako keby sa mi čistila krv a odvtedy mám problémy s pleťou. Veľmi zle mi tiež robí lepok. Kedysi som nejedla potraviny, kde bol lepok, lebo som sa riadila podľa správ, že veľmi škodí. A teraz, keď si niečo také dám, okamžite sa mi vyhádžu vyrážky,“ priznáva. Herečka kvôli zhoršenej pleti vyskúšala rôzne spôsoby čistenia a najviac jej vyhovuje kombinácia čistenia pleti pomocou ultrazvuku a mikrodermabrázia. „S touto formou čistenia pokožky som veľmi spokojná. Kedysi, keď som chodila na manuálne čistenia, mala som podráždenú pokožku a mapy na tvári. Teraz sa síce po zákroku dva dni nelíčim, ale pokožku mám peknú. Problém je len v tom, že chodím málo. Ale mama mi to vždy patrične pripomenie. Povie mi, že je načase, aby som navštívila kozmetický salón,“ hovorí s úsmevom. O svoju pleť sa však stará aj doma a rada si pleť zjemní kávovým pílingom.

Zázračné leto

Najviac jej pleť dostane na frak, keď má niekoľko natáčacích dní za sebou. Keď nakrúcali seriál Dovidenia, stará mama, bola nalíčená tri mesiace v kuse. Pleť jej už dávala najavo, že chce oddych. „Keď nakrúcam, vždy sa teším domov, kedy sa budem môcť odlíčiť. Ľahnem si do vane a teším sa, že si môžem vydrhnúť tvár. Dávam si masky – blato z mŕtveho mora a potom mastný krém,“ opisuje Kristína. Najlepšiu pleť má v lete. „Pomáha mi slnko, aj keď sa musím priznať, že okolo pier sa mi robia výrazné pigmentové škvrny. Asi pred pätnástimi rokmi som si dala odstrániť chĺpky nad hornou perou a odvtedy je to katastrofa,“ priznáva herečka. „Celé leto chodím s nahrubo natretým krémom nad hornou perou, pretože tie výrazné pehy vyzerajú hrozne. Takže nosím biele fúzy a všetci majú zo mňa zábavu,“ dodáva so smiechom.