Kríza vo vzťahu po 7 rokoch je mýtus. Hovorí odborníčka na margo rozchodu Dary a Rytmusa

Dara (45) s Rytmusom (41) síce oficiálne ohlásili koniec ich vzťahu, ale fanúšikovia ich chcú vidieť spolu. Rytmus aj Dara dali navlas rovnaké statusy, no každý s inou spoločnou fotkou. „V živote sú situácie, ktorým sa človek musí postaviť čelom. Ak na ňom máte pečiatku ako my dvaja, čelíte hromade ľudí naraz. Často aj v momentoch, ktoré chce človek riešiť za zatvorenými dverami, nie verejne, pred celým svetom. Náš život je však verejný a tak to je aj s naším vzťahom. Ešte skôr, než o tom začnú písať novinári, chceme, aby ste to počuli od nás. Rozchádzame sa. Bohužiaľ, je to tak. A sme si vedomí, že to nemrzí len nás,“ znie časť ich vyhlásenia. Ďalej ešte písali o tom, ako sú si veľmi blízki a nebudú na seba hádzať žiadnu špinu ani plakať.

Tí, ktorí im fandili, dúfali, že opäť ide o dobre zaplatenú reklamu a naši králi šoubiznisu by tak opäť dokázali, akí sú skvelí biznismeni.

Fatalisti zase upozorňujú na magický siedmy rok, ktorý býva pre partnerov zlomový. „Môžeme sa iba domnievať, že siedmy rok je kritický. Či je to pravda, na to sa treba pozrieť štatisticky. Ale podľa mňa je to povera,“ myslí si sexuologička Danica Caisová.

Majú strop

Dara s Rytmusom sa pokúšali aj o dieťa. Žiaľ, v tomto im osud neprial. Dara mala to šťastie, svoje materinské city môže upokojovať pri dcére Laure a aj z toho dôvodu bola túžba Patrika po dieťati väčšia. „Priznám sa, že asi viac než z mojej, je to, samozrejme, z Patrikovej strany túžba mať spolu dieťa. U mňa to prebieha vo vlnách, občas viac, občas menej, pretože si uvedomujem prísun ďalšej zodpovednosti, starosti, ale zároveň je tam kompenzácia enormného šťastia, ktoré vie vyrobiť iba dieťa,“ prezradila speváčka v jednom z rozhovorov.

Či už je siedmy rok pre vzťah kritický, alebo nie, speváci ani v jednom vzťahu jeho hranicu neprekonali. Rytmus mal pred Darou dlhodobý vzťah s Andy Práznovskou, ktorá sa potom stala aj jeho manažérkou. Rozišli sa po šiestich rokoch. Dara je vo výdrži vo vzťahoch ešte slabšia. S Matějom Homolom, s ktorým má dcéru Lauru, im to vydržalo päť rokov.

Dlhšie nevydrží

Odborníčka vysvetľuje, že či vám vzťah vyjde alebo nie, súvisí s vrodenou danosťou na párovanie. „Sú ľudia, ktorí majú veľmi pevnú a vnútorne jednoznačnú danosť na párovanie a žijú v celoživotných vzťahoch. Ale väčšina ľudí je schopná párovania iba v období zamilovanosti. Veľmi zjednodušene povedané, keď už prestaneme milovať, nemáme už dôvod ostávať vo vzťahu. Ako keby vyhasnutím lásky k partnerovi vyhasla aj láska k vzťahu. Mnoho ľudí vydrží spolu preto, lebo majú silnú väzbu na vzťah. Už vidia realisticky partnera, jeho plusy, mínusy, už nemajú ružové okuliare. Vedia, že partner nesplní všetky ich očakávania a nezbláznia sa z toho. Dokážu si povedať, že nikto nie je dokonalý. Dôležitejšie pre nich je, že majú rodinu a že k niekomu patria. Chemicky trvá zamilovanosť do dvoch rokov,“ vysvetľuje Danica Caisová.

Ochladli obaja

Dara s Rytmusom tvrdia, že ich vzťah sa unavil. Zrazu zistili, že ich vzťah už vychladol. „Našťastie sa zdá, že v ich prípade to vychladlo na oboch stranách. Horší variant je, keď je to iba z jednej strany a ten druhý chce ešte pokračovať. Lebo ešte ľúbi, bojí sa samoty, tie rozchody sú najnešťastnejšie,“ upozorňuje sexuologička.

Pár spolu netrávil dostatok času, čo sa podpisuje pod krach u mnohých partnerov. „Keď odvážam dcéru do školy, Patrik len prichádza domov,“ priznala raz speváčka.

„Ľudí držia vo vzťahu aj spoločné zážitky a prežité. Mnohí si povedia, veď zažili sme spolu toľko krásnych vecí. Napríklad taká prechádzka v daždi, keď si zoberú dáždniky a vyberú sa do mesta, ktoré je prázdne a sú tam len oni dvaja,“ pridáva odborníčka aj romantický príklad. Či stačili spoločné výlety na Bali, ťažko povedať. Boli si skrátka vzácni…

Mali ešte plány

Podľa fotografií na sociálnej sieti to u Dary a Rytmusa vyzeralo na závideniahodnú dokonalosť. Ale tento obraz sa dá na sociálnej sieti vyvolať veľmi jednoducho. Nikto tam predsa nebude dávať nahnevané, smutné fotky, keď leží v posteli sám. Medzi ich posledné spoločné fotky patria aj šťastné chvíle na Bali. Najskôr tam odletela Dara s dcérou Laurou a neskôr za nimi prišiel aj Patrik. No zdá sa, že už vtedy nebolo v ich vzťahu všetko s kostolným poriadkom.

„Bolo veľmi ťažké si už pred pár mesiacmi priznať, že sa náš vzťah unavil, a vysloviť slovo koniec,“ priznali umelci v spoločnom vyhlásení.

Nenaplnený „Ježiško“

Tento pocit mala Dara zrejme ešte aj v decembri, keď pre Šarm prezradila, aký darček pod stromček svojmu chlapovi kupuje. Mimochodom, bol prvý, pre koho mala vymysleného Ježiška. „Presne som vedela, čo preňho chcem, ale čakala som na súhru termínov a udalostí, ciest a voľných dní, možností, kedy môžeme my dvaja spolu niekam vyraziť. Z toho vyplýva, že ide o zážitkový darček. Sviatky budeme tráviť celá rodinka v Prahe,“ tešila sa ešte v decembri. Išlo o koncert ich obľúbeného interpreta D'Angelo. Podľa vyjadrenia dvojice o tom, ako sa majú radi, si zrejme takéto koncerty budú vedieť vychutnávať spoločne, už len ako kamaráti.