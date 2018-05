Krok, ktorý vás zaskočí: TOTO urobila speváčka Dara Rolins Rytmusovi a aj údajnému milencovi

Koniec vzťahu Dara s raperom Patrikom Rytmusom Vrbovským tajila takmer rok a oficiálne to pred verejnosťou spoločne priznali len pred mesiacom. Blízki ľudia speváčky tvrdia, že umieráčik ich lásky niesla ťažko, oporu neskôr našla údajne v náručí potetovaného modela Dávida Mészárosa z Čierneho Brodu, ktorý jej poplietol hlavu v klipe Miesta. „Zoznámila nás Lucka Mokráňová, keďže sa kamarátim s ňou a aj s jej priateľom Peťom. Dara ma cez ňu oslovila a ja som to prijal. S účinkovaním vo videoklipe mám už skúsenosť a takisto s modelingom,“ prezradil nám exkluzívne pred pár týždňami Dávid.

Na chvíľku jej zahojil dušu...

A práve on bol speváčkiným sprievodcom po bolestivom rozchode s Rytmusom, s ktorým bola sedem rokov. Lenže ako sa hovorí: nič netrvá večne, ani láska k jednej slečne! Vzťah urasteného Dávida a Dary sa nerozvinul do vážnejšieho vzťahu. Išlo len o akýsi úlet, ktorý ako rýchlo vzplanul, tak aj rýchlo zhasol.

Blonďatú speváčku skúša v poslednej dobe poriadna hra osudu, keďže ako je známe, jej exfrajer Rytmus už opaľuje inú krásku - moderátorku SuperStar Jasminu Alagič. Hoci sa naoko Dara tvári nad vecou a novú lásku mu praje, až taká pravda to zrejme nebude. S novou skutočnosťou zrejme nie je natoľko vyrovnaná a bojuje s ňou ako sa len dá...

Vyhodila ich

Čoraz častejšie totižto pridáva na sociálne siete smutné odkazy, fanúšikom sa ukazuje v zlej nostalgickej nálade a to doteraz nerobila či skôr to u nej nebolo zvykom. A všetko to podčiarkuje aj fakt, že so svojimi ex až taká vyrovnaná nebude, pretože Rytmusa a rovnako aj urasteného Dávida Mészárosa prestala sledovať na sociálnych sieťach. Jednoducho si ich zo svojho profilu odstránila, aby nevidela ich fotky, videá a s kým a kde sa pohybujú. Oni ju zase na oplátku ale sledujú a sú s tým očividne viac v pohode ako samotná speváčka. Skrátka, Dara sa zrejme drží hesla: zíde z očí, zíde z mysle. Aj ona je len človek a citlivá žena, ktorá s bolesťou bojuje po svojom a nie je jej čo vyčítať...