Kto sa dopustil faux pas? Dve speváčky v podobných šatách!

Zvyčajne sa považuje za spoločenské faux pas, keď sa dve dámy zjavia na podujatí v tých istých šatách a ani to, že sa ukážu v rovnakom modeli s odstupom času na inom mieste, žiadnej zo zúčastnených nepridá na úsmeve.

Odkukané?

Pred pár dňami uviedla na slávnostnej premiére v New Yorku do sveta svoj nový film speváčka a herečka J.Lo. Zažiarila v nádhernej róbe od talianskeho dizajnéra Giambattistu Valli z jeho kolekcie haute couture. Za šaty pripomínajúce ružovú penu či cukrovú vatu zožala Jennifer obrovské ovácie.

No o pár týždňov skôr sa niečo podobné podarilo Márii Čírovej, ktorá pri príležitosti tridsiatych narodenín a desaťročného výročia na hudobnej scéne odohrala galakoncert. Jedným z outfitov krehkej blondínky, ktorým očarila hostí, boli šaty nápadne pripomínajúce model prestížnej svetovej značky. Márii ho navrhla Júlia Malinovská z Hellenski, ktorá speváčke na začiatku ukázala obrázky, ako si jej róbu predstavuje, a dámy sa okamžite zhodli.

Pompézne

Na ich prvom stretnutí na základe Júliinej inšpirácie vybrali látku a farbu. „Keď ma štylistka Barbora Yurkovic oslovila s návrhom šiat pre Máriu, okamžite som vedela, aká róba by to mala byť. Mária mi výzorom vôbec nepripadá na tridsať, pôsobí na mňa ako dvadsiatka, takže som chcela niečo svieže, mladistvé, až skoro v štýle sweet sixteen. Preto ružová,“ povedala nám vtedy návrhárka. Na šaty použila veľmi veľa materiálu, navrhla ich neprezdobené, ale pompézne. „Keby chcela mať Mária tieto šaty doma, musela by na ne mať jednu miestnosť,“ dodala. Dnes už sa dá predpokladať, že jej inšpirácia pochádzala zo slávneho talianskeho módneho domu. Čo poviete, ktorej speváckej dive to viac pristalo – slovenskej alebo svetovej?

