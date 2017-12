Kto sa u nich pri vianočných prípravách najviac zapotí? Braňo Kostka to povedal narovinu!

Napriek tomu, že sú spolu viac ako sedemnásť rokov, Braňo chválami na svoju polovičku vôbec nešetrí. Pochvaľuje si ju aj ako skvelú gazdinku. Inak to nie je ani s prípravami na sviatky, kedy si herečka musí poradiť viac - menej sama. Keď však Braňovi zvýši chvíľka času, snaží sa jej pomôcť, ako len vie, dokonca aj v kuchyni. „S kapelou Fragile máme pred Vianocami toho veľmi veľa. Samé vystúpenia, benefičné akcie a koncerty. Som rád, že dvadsiateho štvrtého sedím pri stole,“ konštatuje.

Prízvukuje však, že ak mu to predsa len čas dovolí, je k dispozícii. „Naozaj, gro príprav je na Zdenkiných pleciach. A ide jej to. Je v tom úžasná, pretože vždy je všetko dokonale a do detailov naplánované, pripravené. Nič nezanedbá, nič nerieši pod stresom a na poslednú chvíľu,“ hovorí s obdivom. Napokon, herečka o sebe netají, že je perfekcionistka, ktorá aj fyzicky veľa vydrží. Hoci ju potrápili kolená, stále cvičí. Prezradila nám, že si nedá pauzu ani na dovolenke. A v júni už týždeň po operácii ruky, z ktorej jej po dvoch rokoch vybrali kovovú dlahu, miešala marhuľový džem. Ako inak, „chorou“ rukou.

Ako jej vyberá dary?

Aj za to, akú skvelú atmosféru herečka doma navodí, sa ju hudobník snaží náležite obdarovať. „Áno, čo sa týka darčekov, snažím sa kúpiť niečo pekné, čomu by sa potešila. Verím si, že to vždy zvládnem, ale je pravda, že akoby to bolo čoraz ťažšie. Zakaždým je to výzva,“ usmieva sa.

Základom ich sviatkov však nie sú darčeky, ale samotné prežité chvíle. „Vianoce prinášajú so sebou krásne čaro a snaha niekoho prekvapiť a priniesť radosť. Podlieham tomu naplno. Samozrejme, nie som typ, ktorý stavia všetko na materiálno, ale snažím sa ju hlavne prekvapiť. To je, myslím, prejav toho, že vám na druhom človeku záleží. A my so Zdenkou sa radi obdarúvame. Skrátka, podľahli sme síce novodobému trendu vymieňania darčekov, ale, samozrejme, máme radi aj tradičné veci, ktoré so sviatkami súvisia – prípravy, vyzdobovanie, varenie, spoločné stolovanie... Vychutnávame si jednoducho všetko,“ uzavrel hudobník s tým, že napriek pracovnému tlaku sa na sviatky veľmi teší.

